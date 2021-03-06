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В Москве в апреле изменятся тарифы на парковку почти на 200 участках

Изменения затронут 10% платных мест с загрузкой 96% и более. На некоторых улицах, таких как 2-й и 4-й Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица и Дербеневская набережная, цена на парковку станет ниже
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

С 5 апреля в Москве изменится стоимость парковки на 193 участках улиц, сообщается на сайте департамента транспорта столицы.

«Это всего 10% платных мест с загрузкой 96 и более процентов, но эффект ощутит весь город», — говорится в сообщении.

На некоторых улицах, таких как Второй и Четвертый Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная, тарифы снизятся. На улицах, где загрузка платных парковок достигает 96% и больше, будет будет действовать повышенный тариф 380 руб. в час в дневное время, 200 руб. в час — в ночное, говорится в сообщении.

Большая часть изменений (184 из 193) затронет центральные улицы. В частности, повышенный тариф будет действовать на Покровском Чистопрудном и Яузском бульварах, на Тишинской площади, Садовнической набережной.

«Стоимость парковки — это регулятор того, есть свободные места на парковке или нет. Если платная парковка занята все время больше чем на 90%, значит, стоимость надо изменить, а если она пустует, цену можно снизить», — пояснили в департаменте.

Для местных жителей парковка остается бесплатной, если есть резидентное разрешение.

В Москве поднимут тарифы на эвакуацию автомобилей
Общество
Фото:Андрей Епихин / ТАСС

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Также с 5 апреля в Москве начнут действовать новые тарифы на эвакуацию. Так, стоимость эвакуации для транспортных средств категории А и В с мощностью двигателя до 80 л.с. будет повышена с 3520 руб. до 4050 руб., или на 13%. За эвакуацию транспорта категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 л.с., за исключением грузовых, нужно будет заплатить 6450 руб. (ранее — 5595 руб., повышение на 13%).

В дептрансе пояснили, что новые тарифы вводят с учетом пересчета экономически обоснованной цены, которая включает стоимость топлива, зарплату водителям и техникам, средства на ремонт и обслуживание эвакуаторов.

Также с 5 апреля в Москве меняются цены на хранение транспорта на штрафстоянках (за сутки). Для категории А суточная стоимость повысится с 555 руб. до 640 руб., для категории В и D с разрешенной максимальной массой, не превышающей 3,5 т, — с 1085 руб до 1250 руб., для категории D с разрешенной максимальной массой, превышающей 3,5 т, категории C и E, а также негабаритных транспортных средств — с 2380 руб. до 2480 руб.

Автор
Анастасия Батманова
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