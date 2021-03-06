В Москве в апреле изменятся тарифы на парковку почти на 200 участках

Изменения затронут 10% платных мест с загрузкой 96% и более. На некоторых улицах, таких как 2-й и 4-й Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица и Дербеневская набережная, цена на парковку станет ниже

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

С 5 апреля в Москве изменится стоимость парковки на 193 участках улиц, сообщается на сайте департамента транспорта столицы.

«Это всего 10% платных мест с загрузкой 96 и более процентов, но эффект ощутит весь город», — говорится в сообщении.

На некоторых улицах, таких как Второй и Четвертый Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная, тарифы снизятся. На улицах, где загрузка платных парковок достигает 96% и больше, будет будет действовать повышенный тариф 380 руб. в час в дневное время, 200 руб. в час — в ночное, говорится в сообщении.

Большая часть изменений (184 из 193) затронет центральные улицы. В частности, повышенный тариф будет действовать на Покровском Чистопрудном и Яузском бульварах, на Тишинской площади, Садовнической набережной.

«Стоимость парковки — это регулятор того, есть свободные места на парковке или нет. Если платная парковка занята все время больше чем на 90%, значит, стоимость надо изменить, а если она пустует, цену можно снизить», — пояснили в департаменте.