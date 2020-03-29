WSJ сообщила о слежке властей США за гражданами из-за коронавируса

Власти США отслеживают перемещения миллионов американцев посредством данных с их смартфонов, выяснила WSJ. Это должно помочь чиновникам проконтролировать распространение коронавируса по стране

Нью-Йорк, США (Фото: Cindy Ord / Getty Images)

Американские власти следят за перемещением жителей страны, собирая данные с миллионов мобильных устройств, чтобы предугадать сценарии распространения нового коронавируса, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, передвижение граждан отслеживает федеральное правительство в сотрудничестве с Центрами по контролю и профилактике заболеваний и местными властями. Как уточняет WSJ, операторы мобильной связи не предоставляют властям информацию о местоположении своих клиентов. Эти сведения поступают от рекламодателей, размещающих объявления в интернете и мобильных приложениях.

Посредством таких данных анализируются перемещения людей в более чем 500 американских городах, сообщает WSJ. При этом власти получают доступ лишь к информации и местонахождении людей, а персональные данные пользователей, в том числе имена и номера телефонов, им не предоставляются.

Материал дополняется.