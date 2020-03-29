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Первый случай заражения коронавирусом выявили в Иркутской области

Инфекцию обнаружили у 62-летней женщины. Она прилетела в Иркутск из ОАЭ транзитом через Новосибирск
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Иркутской области официально подтвердили первый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Первый случай коронавирусной инфекции официально подтвержден в Иркутске. Положительный результат анализа — у женщины», — говорится в сообщении.

По данным властей, она вернулась в Иркутск из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Перелет был выполнен транзитом через Новосибирск, уточнили в пресс-службе.

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27 марта временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил о госпитализации с подозрением на коронавирус 62-летней женщины, вернувшейся из ОАЭ. Он уточнил, что ее поместили в отдельный бокс Иркутской областной инфекционной больницы.

«У нас есть списки всех людей, с которыми она контактировала, включая пассажиров и экипаж самолета, работников аэропорта, таксиста и ее родных. Все они в обязательном порядке будут проверены на наличие инфекции», — говорил Кобзев (цитата по «РИА Новости»).

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что пока удалось установить связь заболевшей с 47 людьми. Все они летели рейсом 5227 из Новосибирска в Иркутск. «Еще 30 [человек], соблюдая все меры безопасности, медикам, полиции и Росгвардии предстоит найти», — говорится в сообщении.

По данным властей Иркутской области, сейчас на самоизоляции находятся 6464 жителей региона. За минувшие сутки было проведено 358 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, за весь период — 3309.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Михаил Юшков
Теги: Иркутская область, коронавирус
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