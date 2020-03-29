Первый случай заражения коронавирусом выявили в Иркутской области

Инфекцию обнаружили у 62-летней женщины. Она прилетела в Иркутск из ОАЭ транзитом через Новосибирск

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Иркутской области официально подтвердили первый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Первый случай коронавирусной инфекции официально подтвержден в Иркутске. Положительный результат анализа — у женщины», — говорится в сообщении.

По данным властей, она вернулась в Иркутск из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Перелет был выполнен транзитом через Новосибирск, уточнили в пресс-службе.

27 марта временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил о госпитализации с подозрением на коронавирус 62-летней женщины, вернувшейся из ОАЭ. Он уточнил, что ее поместили в отдельный бокс Иркутской областной инфекционной больницы.