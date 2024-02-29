Как Москва пришла к цифровой онкологической помощи и что это дает

Врач во время работы в городской клинической онкологической больнице (ГКОБ) № 1 в Москве (Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»)

Как совершенствовалась онкологическая помощь в Москве

Новый московский стандарт онкологической помощи функционирует уже более четырех лет — он был утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным в конце 2019 года. Несмотря на начавшуюся в 2020 году продолжительную пандемию коронавируса, онкологическая программа не только не была свернута, но была значительно улучшена: разработана «бесшовная» маршрутизация пациентов, отремонтированы и построены здания, персональные помощники стали сопровождать пациентов на всех этапах лечения, а для лучшей выявляемости онкозаболеваний были централизованно переоснащены патоморфологические лаборатории. Наконец, организация онкологической помощи была приведена в порядок — появились пять якорных онкологических клиник на базе крупнейших городских больниц, где пациент может получить всеобъемлющую помощь от начала до завершения лечения онкологического заболевания. Все это как в сознании пациентов, так и на практике позволило убрать знак равенства между словами «рак» и «приговор».

Качество лечения онкозаболеваний удалось повысить в первую очередь благодаря внедрению ценностно-ориентированного подхода к пациенту. Иными словами, фокус внимания перешел на конечные результаты лечения. На пути к этому власти Москвы еще четыре года назад проанализировали организацию онкологической помощи и взглянули на инфраструктуру. Вместо неоднородных больниц, диспансеров и онкологических кабинетов появилась единая структура из пяти якорных многопрофильных онкологических клиник и восьми центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Центры созданы на базе ведущих больниц: ММКЦ «Коммунарка», Московская городская онкологическая больница № 62, ГКОБ № 1, ГКБ имени С.П. Боткина, МКНЦ имени А.С. Логинова. Идея создания якорных центров состояла в том, чтобы «замкнуть» лечение и наблюдение за пациентом внутри одного такого учреждения. Это ускоряет и упрощает путь лечения для пациента, обеспечивает преемственность — в конечном счете, качественно сказывается на его лечении.

МКНЦ имени А.С. Логинова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Не прекращается развитие инфраструктуры: за последние несколько лет были открыты четыре высокопотоковых эндоскопических центра (на базе ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ имени В.М. Буянова, ММКЦ «Коммунарка», МКНЦ имени А.С. Логинова), отремонтированы три ЦАОП (на базе ГКБ имени С.П. Боткина, ГКОБ № 1, ММКЦ «Коммунарка»), онкохирургический корпус ГКОБ № 1, построена патоморфологическая лаборатория МГОБ № 62. Ключевым событием в 2023 году для онкологической службы стало открытие многопрофильного лечебно-диагностического комплекса МКНЦ имени А.С. Логинова.

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Развитая инфраструктура московских онкоцентров — это существенное подспорье врачам в борьбе со злокачественными новообразованиями. Показатели выявления онкологии на ранних стадиях выросли к концу 2023 года до 67% против 62% в 2019-м, по данным столичных властей. Значительно снизилась одногодичная летальность с 17% в 2019 году до 11,8% в 2023 году.

Итогом в скорой перспективе станет полное обновление и переоснащение инфраструктуры онкологической службы. В мэрии называют этот опыт уникальным для московского здравоохранения. «За четыре года мы возвели более 85 тыс. кв. м новой инфраструктуры, отремонтировали еще свыше 40 тыс. кв. м и поставили в эти онкоклиники почти 4 тыс. единиц оборудования на сумму более 5 млрд руб. Сейчас мы закончили строительство и готовим к запуску лучевой корпус в медцентре «Коммунарка», строим новую передовую онкобольницу № 62 в Сколкове. После этого мы полностью завершим создание современного онкологического каркаса Москвы. Такое сильное развитие инфраструктуры уже позволило увеличить объемы онкологической помощи почти в два раза», — резюмировала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Понятный путь лечения и цифровые сервисы

«Последние четыре года мы в Москве старались выстроить такую систему, в которой человек с онкологическим диагнозом может быстро и понятно проходить все этапы лечения», — говорит Анастасия Ракова. Так как в центре внимания — человек и его здоровье, были разработаны и внедрены клиентские пути. Это подробный алгоритм маршрутизации пациента с подозрением на злокачественные новообразования, поясняет она. Сейчас есть 28 клиентских схем, они разработаны медицинским сообществом столицы и включают в себя все этапы диагностики, лечения и пожизненного диспансерного наблюдения. Глядя на публично доступный клиентский путь, пациент может понять те шаги, которые необходимо проделать с его стороны, а также свериться с тем, что именно должен соблюсти врач в каждом конкретном случае. Прозрачность этой системы позволила проанализировать реальные сроки постановки диагнозов, проведения консилиумов, времени начала лечения.

Однако само создание клиентских путей и оперативное прохождение пациентом всех этапов лечения было бы невозможно без продвинутых цифровых сервисов. С 2020 года в ЕМИАС стал доступен сервис «Онкопаспорт», где пациент может увидеть все данные по обследованию, лечению. Среди них: в хронологическом порядке протоколы онкологических консилиумов, осмотров врачей-онкологов, выписные эпикризы стационара и др. Также в работу всех ЦАОП внедрен сервис телемедицинских консультаций, с помощью которого врачи-онкологи и врачи-гематологи могут оформить пациенту электронные рецепты на некоторые лекарственные препараты, которые применяются длительными курсами, информируют и поясняют решения онкологических консилиумов, если пациент не присутствовал на нем очно. За все время работы было выписано более 100 тыс. электронных рецептов и проведено почти 30 тыс. консультаций. Также телемедицинские консультации проводятся по результатам гистологических исследований, в случае если диагноз злокачественного новообразования исключен. С момента внедрения сервиса проведено более 3,5 тыс. таких консультаций.

В формате телемедицинской консультации также могут быть созданы направления для прохождения необходимых исследований или госпитализации. Все консультации оформляются протоколом врача, который доступен пациенту в электронной медицинской карте.

Ускорение диагностики новообразований в патоморфологии

Для своевременной постановки диагноза и планирования лечения с учетом индивидуальных морфологических и молекулярно-генетических характеристик опухоли созданы и оснащены суперсовременным оборудованием централизованные патоморфологические лаборатории на базе пяти многопрофильных онкологических центров. Механика здесь такова: при подозрении на злокачественное новообразование биопсийный (метод исследования, при котором проводится забор клеток или тканей из организма для диагностики) материал направляется в централизованное патоморфологическое отделение.

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

«В прошлом году во всех пяти патоморфологических лабораториях, где исследуются клетки опухоли, — МКНЦ им. Логинова, МГОБ № 62, ГКБ им. Боткина, ММКЦ «Коммунарка», ГКОБ № 1 — установили современные сканеры для оцифровки стекол. За счет этого все лаборатории города стали работать в едином контуре. Пациентам и их родственникам больше не нужно возить по больницам стекла для получения экспертного мнения — данные собираются в цифровом архиве», — написал Мэр Москвы Сергей Собянин в своем ТГ-канале. — «Это в разы сокращает время на диагностику и позволяет точнее подобрать эффективное лечение. С переходом лабораторий на цифру Москва вступила в новую эпоху диагностики рака».

Врачи создают цифровые копии биоматериалов и передают их в единую базу гистологических изображений. Это позволяет повысить качество диагностики и сократить сроки постановки диагноза.

«В этом году мы впервые запустили уникальный проект, которому нет аналогов в стране. Это новая эра в диагностике опухолей. Раньше для проведения патоморфологического исследования необходимо было подготовить стекло с образцом ткани, которое эксперт изучал с помощью микроскопа и затем делал заключение. На сегодняшний день все патоморфологические лаборатории онкологических больниц города переведены в цифровой формат работы и объединены в единый контур. Теперь мы оцифровываем образцы тканей и на основании данных цифрового изображения формируем заключение», — рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Задача стояла в том, чтобы «разменять время человека на время машины», поясняет главный внештатный специалист Депздрава Москвы по патологической анатомии в онкологии Никита Савелов. С точки зрения специалиста по патоморфологии, цифровизация процессов, продолжает эксперт, несет три конкретных улучшения: внедрение нейросетей как цифровых помощников, уменьшение срока просмотра препарата и просмотр одновременно нескольких препаратов на одном экране.

«Раньше мы должны были просмотреть весь препарат через маленькое поле зрения микроскопа, теперь маленькие поля фотографирует машина, а врач уже смотрит на результирующее изображение на широкоформатном мониторе компьютера с высоким разрешением. В этом случае бенефициары тут как пациенты, так и врачи. У последних теперь на 10–20% меньше времени уходит на просмотр препарата», — говорит Савелов. Другой пример удобства цифровизации патоморфологии, по его словам, — возможность синхронного просмотра препаратов с разными окрасками: «Раньше при отсутствии такой технологической процедуры у специалиста уходило очень много времени на запоминание каждого препарата, их совмещение перед внутренним взором и анализ. Сейчас можно загрузить несколько картинок, алгоритм их прекрасно связывает и синхронизирует в пространстве, а врач видит результат и делает выводы».

Процесс оцифровки препарата несложен. Вместо того, чтобы врачу изучать препарат в микроскопе, все происходит в автоматизированном режиме: цифровое изображение создает сканирующий микроскоп с механическим приводом (раньше человек должен был перемещать препарат руками), а вместо глаз человека — матрица камеры с высоким разрешением, которая фиксирует изображение. Дальше это цифровое изображение транслируется на мониторе компьютера в разрешении 4K, где все детально видно, описал механику Савёлов. Сканирующие устройства, позволяют проводить оцифровку гистологических препаратов и потом оценивать их, рассматривая уже не в микроскопе, а на мониторе компьютера, на который передается изображение, пояснил академик РАН, главный внештатный специалист по патологической анатомии Минздрава Георгий Франк.

Благодаря цифровым копиям врачи смогут получать второе мнение проводить консилиумы по сложным случаям в режиме онлайн со своего рабочего места.

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Каждый год в патоморфологических лабораториях исследуются более 1,5 млн изображений. Сегодня лаборатории вышли на показатель в 5 тыс. цифровых исследований ежедневно. Базис цифровой патоморфологии — российская разработка OneCell, это телемедицинская платформа с искусственным интеллектом для цифровой диагностики. Благодаря платформе врачи-патоморфологи столичных онкологических клиник смогли объединиться в единый виртуальный коллектив вне зависимости от места их нахождения.

О том, что в области патологической анатомии произошла технологическая революция, говорит и Георгий Франк: «В Москве особенно заметно стремление к тому, чтобы все изображения были оцифрованы, и врач-патологоанатом вообще не смотрел в микроскоп, а только в монитор. К тому же, все онкологические препараты будут оцифрованы и зафиксированы в базе данных».

За последние 30–40 лет сфера патологической анатомии изменилась очень сильно, продолжает он, заметна существенная разница как в технологическом, так и в методическом плане. «Появилось огромное количество новых методик, новых аппаратов, автоматизированных систем», — сказал Георгий Франк. По его оценкам, московское здравоохранение последние годы не уступает мировым стандартам, где-то даже превосходит их.

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

При этом, чтобы правильно оценить состояние и поставить пациенту корректный диагноз, необходимо знать все, что с ним происходило в прошлом, подчеркивает он. «Нередко бывают повторные операции и биопсии, и тогда мы должны видеть предыдущие препараты, которые были сделаны год, пять, даже 30 лет тому назад. У нас должна быть возможность их сравнить», — рассказал он, добавив, что раньше для получения «стекол» с препаратом нужно было писать запросы в больницы, где лечился пациент, и их просто могли не дать. «Иметь возможность нажать кнопочку и получить все необходимые изображения из архива — это очень ценно, и я думаю вскоре этого можно будет достичь», — пояснил Георгий Франк.

Благодаря хранению цифровых копий биоматериалов создан крупнейший банк данных, на основе которого можно будет обучить нейросети для помощи в патоморфологических исследованиях.

Наличие обширной базы данных является залогом успешной работы ИИ-инструментов, но речь идет о типовых случаях, отмечает Георгий Франк: «Отбросить типовое — это уже много, но ведь бывают редко встречающиеся опухоли и болезни, оценить которые нейросеть не в состоянии». Более того, поскольку ИИ обеспечивает формальный, неконтактный подход к постановке диагноза, его не получится использовать для личного общения с пациентом и его родными — а нередко именно в диалоге удается прояснить некоторые детали и нюансы, помогающие специалисту увидеть всю картину и принять правильное решение, подчеркивает Франк. Поэтому нейросети, по его словам, — это один из инструментов для помощи врачу, но не его замена.