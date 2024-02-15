Ракова сообщила о цифровизации всех лабораторий московских онкоклиник
К сегодняшнему дню все патоморфологические лаборатории при онкологических клиниках Москвы переведены в цифровой режим работы и объединены в единый контур. Это позволит врачам быстрее ставить диагнозы, а пациентам — получать новое качество диагностики опухолей. Об этом на Форуме будущих технологий сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Раньше для проведения патоморфологического исследования необходимо было подготовить стекло с образцом ткани, которое эксперт изучал с помощью микроскопа и затем делал заключение, — рассказала Ракова. — Теперь мы оцифровываем образцы тканей и на основании данных цифрового изображения формируем заключение». Все изображения хранятся в цифровом архиве и доступны в любое время. Это значит, что врачи могут в режиме онлайн проводить консилиумы и формировать единое заключение. А пациентам больше не нужно ездить со стеклами из одной больницы в другую, чтобы получить мнение второго специалиста.
По словам заммэра, ежегодно в столице проводится около 1,5 млн исследований образцов тканей, что соответствует примерно 5 тыс. проведенных анализов ежедневно. Очевидно, такой объем работы раньше занимал у специалистов немало времени и внимания. Цифровизация патоморфологических исследований, отмечает Ракова, не просто экономит эти ресурсы, но и открывает двери для дальнейшего внедрения в работу врачей современных сервисов — в том числе на основе искусственного интеллекта. В настоящий момент в Москве в пилотном режиме применяются сервисы, которые выполняют рутинные задачи и помогают в исследовании ряда онкологических заболеваний.
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