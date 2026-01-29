 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Туроператоры предложили разрешить иностранцам ввозить больше валюты

АТОР предложила ЦБ увеличить лимит на ввоз в Россию валюты иностранцами
Сейчас лимит составляет $10 тыс., этой суммы часто не хватает для комфортного отдыха в России «премиальной аудитории», отметили туроператоры
Фото: Вероника Зорина / ТАСС
Фото: Вероника Зорина / ТАСС

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила Центробанку увеличить недекларируемый лимит на ввоз в страну наличной иностранной валюты. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

Сейчас лимит составляет $10 тыс. Его предложили поднять для иностранных туристов, отметив, что этой суммы часто не хватает для комфортного отдыха в России «премиальной аудитории».

В АТОР подчеркнули, что среди иностранных туристов в России больше всего обеспеченных из стран Ближнего Востока и Азии.

Иностранцы в Якутии: почему вырос спрос на туры в экстремальные морозы
Радио
Фото:Вадим Скрябин/ / ТАСС

Там также обратила внимание на проблемы, связанные с финансовым комфортом иностранных туристов. Среди них:

  • доступность обмена валюты для туристов, прибывающих ночными и вечерними рейсами. Ассоциация попросила ЦБ рекомендовать банкам иметь как минимум один круглосуточный обменный пункт в регионе или конкретном городе.
  • отсутствие прозрачных правил приема банками иностранных банкнот, бывших в употреблении. Как указали в АТОР, банки отказывают туристам в обмене привезенной валюты на российские рубли.

Также АТОР обратила внимание Минэкономразвития на проблему «системных задержек иностранцев» на паспортном контроле в аэропортах. Как указали в ассоциации, речь идет о задержках на срок до двух, и даже восьми часов.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Материалы по теме
Банк России вдвое сократит продажи валюты без учета бюджетного правила
Финансы
Приток валюты на вклады россиян оказался максимальным почти за два года
Финансы
Россияне купили максимальный за полтора года объем валюты
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 28 янв, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 28 янв, 18:00
Собянин рассказал о восстановлении почти 180 столичных прудов Город, 17:50
Командировки без переплат: пять причин лишних расходов и как их избежать Отрасли, 17:49
ЦБ снизил курс доллара на 30 января почти до ₽76 Инвестиции, 17:48
Стейблкоин от криптопроекта Трампов USD1 достиг капитализации $5 млрд Крипто, 17:45
В Москве выставили на торги усадьбу Рябушинских и дом Россинского Недвижимость, 17:40
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Губерниев отреагировал на включение в санкционный список ЕС Спорт, 17:38
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Январь в Москве стал самым снежным за 203 года Город, 17:34
Песков объяснил участие начальника ГРУ во встрече Путина с лидером ОАЭ Политика, 17:33
ЕС ввел новые санкции против Ирана в ответ на подавление протестов Политика, 17:33
Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70 за баррель Инвестиции, 17:32
Минобороны сообщило об уничтожении макета F-16 на Украине Политика, 17:31
Стали известны несколько приглашенных звезд футбольной медиалиги «НаПике» Спорт, 17:31
Что изменится в личных финансах россиян с февраля 2026 года Инвестиции, 17:30