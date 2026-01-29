Туроператоры предложили разрешить иностранцам ввозить больше валюты

АТОР предложила ЦБ увеличить лимит на ввоз в Россию валюты иностранцами

Сейчас лимит составляет $10 тыс., этой суммы часто не хватает для комфортного отдыха в России «премиальной аудитории», отметили туроператоры

Фото: Вероника Зорина / ТАСС

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила Центробанку увеличить недекларируемый лимит на ввоз в страну наличной иностранной валюты. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

Сейчас лимит составляет $10 тыс. Его предложили поднять для иностранных туристов, отметив, что этой суммы часто не хватает для комфортного отдыха в России «премиальной аудитории».

В АТОР подчеркнули, что среди иностранных туристов в России больше всего обеспеченных из стран Ближнего Востока и Азии.

Там также обратила внимание на проблемы, связанные с финансовым комфортом иностранных туристов. Среди них:

доступность обмена валюты для туристов, прибывающих ночными и вечерними рейсами. Ассоциация попросила ЦБ рекомендовать банкам иметь как минимум один круглосуточный обменный пункт в регионе или конкретном городе.

отсутствие прозрачных правил приема банками иностранных банкнот, бывших в употреблении. Как указали в АТОР, банки отказывают туристам в обмене привезенной валюты на российские рубли.

Также АТОР обратила внимание Минэкономразвития на проблему «системных задержек иностранцев» на паспортном контроле в аэропортах. Как указали в ассоциации, речь идет о задержках на срок до двух, и даже восьми часов.

