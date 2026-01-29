Туроператоры предложили разрешить иностранцам ввозить больше валюты
Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила Центробанку увеличить недекларируемый лимит на ввоз в страну наличной иностранной валюты. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации.
Сейчас лимит составляет $10 тыс. Его предложили поднять для иностранных туристов, отметив, что этой суммы часто не хватает для комфортного отдыха в России «премиальной аудитории».
В АТОР подчеркнули, что среди иностранных туристов в России больше всего обеспеченных из стран Ближнего Востока и Азии.
Там также обратила внимание на проблемы, связанные с финансовым комфортом иностранных туристов. Среди них:
- доступность обмена валюты для туристов, прибывающих ночными и вечерними рейсами. Ассоциация попросила ЦБ рекомендовать банкам иметь как минимум один круглосуточный обменный пункт в регионе или конкретном городе.
- отсутствие прозрачных правил приема банками иностранных банкнот, бывших в употреблении. Как указали в АТОР, банки отказывают туристам в обмене привезенной валюты на российские рубли.
Также АТОР обратила внимание Минэкономразвития на проблему «системных задержек иностранцев» на паспортном контроле в аэропортах. Как указали в ассоциации, речь идет о задержках на срок до двух, и даже восьми часов.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля