 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Колумбии 15 человек погибли при крушении пассажирского самолета

Связь с самолетом потеряли через 12 минут после взлета из города Кукуты в Колумбии. Разбившийся самолет нашли местные жители департамента Северный Сантандер

Пассажирский самолет Beechcraft 1900, на борту которого находилось 15 человек, включая экипаж и пассажиров, разбился в Колумбии, никто не выжил, сообщает испанская газета El País со ссылкой на объединенный командный пункт, созданный Гражданской авиацией и Министерством транспорта после сведений об исчезновении самолета.

Последняя связь с воздушным судном с регистрационным номером HK4709 была установлена в 11:54 по местному времени (19:54 по московскому времени), через 12 минут после его взлета из города Кукуты в Колумбии.

Как пишет Caracol, самолет вылетел из аэропорта Камило Даса в Кукуте и должен был прибыть в аэропорт Агуас-Кларас в муниципалитете Оканья примерно в 12:05 по местному времени (20:05 по московскому времени).

Самолет был арендован у колумбийской авиакомпании Satena коммерческой пассажирской чартерной авиакомпанией Searca.

В последний раз координаты самолета были зафиксированы над горной зоной между муниципалитетом Плая-де-Белен и Хакари. Позднее Satena сообщила, что к 14:00 по местному времени (22:00 по московскому времени) запас хода самолета иссяк. Авиакомпания также пояснила, что аварийный радиомаяк самолета не был активирован.

Секретарь по безопасности Северного Сантандера Хорхе Кинтеро рассказал Caracol, что самолет обнаружили местные жители этого района. «Они нашли этот самоле полностью разрушенным, и на данный момент нам не сообщают ни о каких выживших», — сказал Кинтеро.

Число жертв крушения парома на Филиппинах выросло до 15
Общество

Среди пассажиров были действующий член Палаты представителей Диогенес Кинтеро Амайя и кандидат Карлос Сальседо, которые баллотировались (Кинтеро — для переизбрания) по специальной избирательной квоте («куриле мира»), предназначенной для депутатов от зон, наиболее затронутых внутренним конфликтом. 

Речь идет о конфликте властей с Революционными вооруженными силами Колумбии (FARC). Правительство Колумбии  в 2016 году заключило итоговый мирный договор с повстанцами группировки FARC после продолжавшегося 50 лет вооруженного противостояния.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США

Швеция заявила об обсуждении с Лондоном и Парижем размещения ядерных сил

Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги

FT назвала сроки запуска крупнейшего IPO компании Маска SpaceX

Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Колумбия авиакатастрофа погибшие самолет
Материалы по теме
У пляжа в Рио-де-Жанейро разбился рекламный самолет
Общество
Летевший в Иркутск самолет Azur Air внепланово сел в Ханое
Общество
CNN узнал, что в США на фоне бури при взлете рухнул бизнес-джет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 28 янв, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 28 янв, 18:00
Reuters узнал, что США впервые вернули Венесуэле захваченных танкер Политика, 02:26
В Сочи арестовали детей депутата Госдумы Дорошенко на время следствия Политика, 02:05
«Зенит» подписал контракт с бразильским полузащитником Джоном Спорт, 01:43
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 01:33
Украинский вратарь забил гол «Реалу» и вывел «Бенфику» в плей-офф ЛЧ Спорт, 01:29
В Мурманской области начали установку постоянных опор ЛЭП после аварии Общество, 01:27
ПСЖ с Сафоновым сыграл вничью с клубом АПЛ и попал в стыковые раунд в ЛЧ Спорт, 01:25
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
В Колумбии 15 человек погибли при крушении пассажирского самолета Общество, 01:22
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Шмелева доложила Путину о запуске в Казахстане проекта школы «Сириуса» Общество, 01:06
«Карабах» проиграл с разницей в 6 голов и впервые вышел в плей-офф ЛЧ Спорт, 01:02
Как сумки Chanel довели до тюрьмы первую леди Южной Кореи Политика, 01:01
Reuters узнал о беседе США, Дании и Гренландии по безопасности в Арктике Политика, 00:51
В Москву на форум по безопасности пригласили более 150 стран Политика, 00:31