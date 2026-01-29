В Колумбии 15 человек погибли при крушении пассажирского самолета

Связь с самолетом потеряли через 12 минут после взлета из города Кукуты в Колумбии. Разбившийся самолет нашли местные жители департамента Северный Сантандер

Пассажирский самолет Beechcraft 1900, на борту которого находилось 15 человек, включая экипаж и пассажиров, разбился в Колумбии, никто не выжил, сообщает испанская газета El País со ссылкой на объединенный командный пункт, созданный Гражданской авиацией и Министерством транспорта после сведений об исчезновении самолета.

Последняя связь с воздушным судном с регистрационным номером HK4709 была установлена в 11:54 по местному времени (19:54 по московскому времени), через 12 минут после его взлета из города Кукуты в Колумбии.

Как пишет Caracol, самолет вылетел из аэропорта Камило Даса в Кукуте и должен был прибыть в аэропорт Агуас-Кларас в муниципалитете Оканья примерно в 12:05 по местному времени (20:05 по московскому времени).

Самолет был арендован у колумбийской авиакомпании Satena коммерческой пассажирской чартерной авиакомпанией Searca.

В последний раз координаты самолета были зафиксированы над горной зоной между муниципалитетом Плая-де-Белен и Хакари. Позднее Satena сообщила, что к 14:00 по местному времени (22:00 по московскому времени) запас хода самолета иссяк. Авиакомпания также пояснила, что аварийный радиомаяк самолета не был активирован.

Секретарь по безопасности Северного Сантандера Хорхе Кинтеро рассказал Caracol, что самолет обнаружили местные жители этого района. «Они нашли этот самоле полностью разрушенным, и на данный момент нам не сообщают ни о каких выживших», — сказал Кинтеро.

Среди пассажиров были действующий член Палаты представителей Диогенес Кинтеро Амайя и кандидат Карлос Сальседо, которые баллотировались (Кинтеро — для переизбрания) по специальной избирательной квоте («куриле мира»), предназначенной для депутатов от зон, наиболее затронутых внутренним конфликтом.

Речь идет о конфликте властей с Революционными вооруженными силами Колумбии (FARC). Правительство Колумбии в 2016 году заключило итоговый мирный договор с повстанцами группировки FARC после продолжавшегося 50 лет вооруженного противостояния.