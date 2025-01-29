 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
0 

Судовладелец счел «единственно правильным» решение капитана «Волгонефти»

Судовладелец счел «единственно правильным» решение посадить на мель «Волгонефть»
Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Капитан принял единственно правильное решение посадить на мель корму «Волгонефти-239», чем предотвратил дальнейший разлив и сохранил жизни экипажа, считает судовладелец. Ее очистку от мазута завершили спустя 1,5 месяца
Танкер &laquo;Волгонефть-239&raquo;
Танкер «Волгонефть-239» (Фото: Роман Наумов / ura.ru / Global Look Press)

Экипаж танкера «Волгонефть-239» намеренно посадил на мель корму судна рядом с мысом Панагия в Краснодарском крае для сокращения разлива мазута и сохранения жизни и здоровья, передает ТАСС со ссылкой на судовладельца ЗАО «Волгатранснефть».

Танкер «Волгонефть-239» находился на якоре во время шторма и в 10:20 мск «переломился по миделю в районе третьего-четвертого танков», капитан отказался от эвакуации экипажа и распорядился направить задним ходом на отмель кормовую часть судна, сообщил судовладелец.

«Капитан не имел возможности уйти в безопасное место, так как любое движение судна в таких условиях — при штормовом южном ветре и высоте волны до четырех метров — могло привести либо к опрокидыванию, либо к небезопасному дрейфу в сторону инженерных сооружений Крымского моста», — заявили в компании.

В ЗАО «Волгатранснефть» назвали решение капитана «единственно правильным», так как оно предотвратило дальнейшее разрушение танкера и сохранило на борту более 2 тыс. т мазута.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря в Керченском проливе. Они перевозили 9,2 тыс. т мазута, произошел разлив значительной части нефтепродуктов. Как уточнил судовладелец, в момент происшествия оба судна стояли на якорях недалеко друг от друга по распоряжению службы управления движением судов порта Кавказ.

Власти Кубани ответили на обвинения во «вкатывании» мазута в песок
Общество
Фото:Максим Григорьев / ТАСС
27 января завершили очистку от мазута кормы «Волгонефть-239», ее готовят к утилизации. «Волгонефть-212» также разломилась на носовую и кормовую части, остальные фрагменты танкеров находятся на глубинах от 17 до 23 метров в Керченском проливе, сообщал руководитель «Морспасслужбы» Виктор Чернов. Президент России Владимир Путин называл произошедшее «экологической бедой», а усилия для ликвидации последствий ЧС — недостаточными.

Читайте РБК в Telegram.

Требования российских телеканалов к Google превысили ₽1,8 дуодециллиона

Шольц рассказал, что «взбешен» Илоном Маском

Почему Трамп отрекся от глобального соглашения по налогам

Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Суд арестовал акции одного из крупнейших золотодобытчиков России

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Керченский пролив разлив мазута Волгонефть танкеры крушение судна капитан
Материалы по теме
Только 15% отмытых от мазута птиц выжили при реабилитации
Общество
Власти Кубани ответили на обвинения во «вкатывании» мазута в песок
Общество
Кормовую часть «Волгонефти-239» полностью очистили от мазута
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 101,6 (-1,15) Инвестиции, 28 янв, 18:43 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 97,97 (+0,83) Инвестиции, 28 янв, 18:43
Глава Пентагона Хегсет лишил государственной охраны генерала МиллиПолитика, 17:32
В ЕС увидели риск отставания в разработке передовых вооруженийПолитика, 17:30
Что такое Movement и почему криптопроект Трампа вложил в платформу $2 млнКрипто, 17:26
В деле Тимура Иванова о паромах появилась гостайнаПолитика, 17:26
МИД Украины заявил, что Фицо «отравился российской пропагандой»Политика, 17:22
Прилетевшая в Чучково мигающая коробка оказалась метеорологическим зондомОбщество, 17:19
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:07
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Судовладелец счел «единственно правильным» решение капитана «Волгонефти»Общество, 17:06
Иск Генпрокуратуры к Домодедово: что известно о деле и бизнесе аэропортаБизнес, 17:05
Стало известно, как двое лесничих в Калужской области спаслись от убийцыОбщество, 16:48
Мемкоин Трампа начали принимать к оплате за авиабилеты и кроссовкиКрипто, 16:48
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 16:37
Появилось видео с места убийства трех лесничих в Калужской областиОбщество, 16:36
Глава Минобороны проинспектировал «Южную» группировку войскПолитика, 16:32