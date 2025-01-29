Судовладелец счел «единственно правильным» решение капитана «Волгонефти»
Экипаж танкера «Волгонефть-239» намеренно посадил на мель корму судна рядом с мысом Панагия в Краснодарском крае для сокращения разлива мазута и сохранения жизни и здоровья, передает ТАСС со ссылкой на судовладельца ЗАО «Волгатранснефть».
Танкер «Волгонефть-239» находился на якоре во время шторма и в 10:20 мск «переломился по миделю в районе третьего-четвертого танков», капитан отказался от эвакуации экипажа и распорядился направить задним ходом на отмель кормовую часть судна, сообщил судовладелец.
«Капитан не имел возможности уйти в безопасное место, так как любое движение судна в таких условиях — при штормовом южном ветре и высоте волны до четырех метров — могло привести либо к опрокидыванию, либо к небезопасному дрейфу в сторону инженерных сооружений Крымского моста», — заявили в компании.
В ЗАО «Волгатранснефть» назвали решение капитана «единственно правильным», так как оно предотвратило дальнейшее разрушение танкера и сохранило на борту более 2 тыс. т мазута.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря в Керченском проливе. Они перевозили 9,2 тыс. т мазута, произошел разлив значительной части нефтепродуктов. Как уточнил судовладелец, в момент происшествия оба судна стояли на якорях недалеко друг от друга по распоряжению службы управления движением судов порта Кавказ.
завершили очистку от мазута кормы «Волгонефть-239», ее готовят к утилизации. «Волгонефть-212» также разломилась на носовую и кормовую части, остальные фрагменты танкеров находятся на глубинах от 17 до 23 метров в Керченском проливе, сообщал руководитель «Морспасслужбы» Виктор Чернов. Президент России Владимир Путин называл произошедшее «экологической бедой», а усилия для ликвидации последствий ЧС — недостаточными.
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