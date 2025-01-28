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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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Власти Кубани ответили на обвинения во «вкатывании» мазута в песок

Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) Краснодарского края ответило на обвинения со стороны волонтеров о «вкатывании» мазута в песок, сообщает «Подъем!» со ссылкой на пресс-службу ведомства по региону.

По данным журнала, ранее волонтеры, которые занимаются очисткой пляжей Анапы от мазута, пожаловались в социальных сетях на министра ГО и ЧС региона Сергея Штрикова. Жалоба заключалась в том, что во время мониторинга транспортное средство, которое использует Штриков, «вкатывает свежие выбросы» мазута в песок.

«Для мониторинга используется специальный транспорт высокой проходимости, включая багги и квадроциклы <...> у всей вездеходной техники слабое давление в шинах, это значит, что она не может навредить телу пляжа и вдавить мазут в песок», — ответила пресс-служба ведомства.

Там подчеркнули, что песок будут еще неоднократно «рыхлить и просеивать». Кроме этого, для различных работ на пляжах также используют «десятки единиц техники».

РБК обратился за комментарием в Министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

Власти Кубани ответили на обвинения во «вкатывании» мазута в песок
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Кормовую часть «Волгонефти-239» полностью очистили от мазута
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Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 9,2 тыс. т мазута, потерпели крушение 15 декабря 2024 года. После аварии часть нефтепродуктов попала в акваторию Черного моря, его вынесло на побережья Крыма и Краснодарского края.

По различным оценкам, в Черное море попало около 4–5 тыс. т нефтепродуктов.

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