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Умерла актриса Феллини и Росселини Сандра Мило

Снимавшаяся у Феллини актриса Сандра Мило умерла в возрасте 90 лет
Умерла муза Федерико Феллини итальянская актриса Сандра Мило, сообщает ANSA. Ей было 90 лет. Причины смерти не уточняются
Сандра Мило
Сандра Мило (Фото: Maurizio D'Avanzo / Keystone / Global Look Press)

В возрасте 90 лет умерла итальянская актриса Сандра Мило, сообщило агентство ANSA со ссылкой на родственников актрисы

Мило умерла в своем доме в окружении близких, причины смерти не уточняются. ANSA называет ее одной из самых популярных актрис итальянского кино и музой кинорежиссера Федерико Феллини.

Мило родилась в Тунисе 11 марта 1933 года. Она работала со многими режиссерами итальянского неореализма. Снималась в фильмах Феллини «Восемь с половиной» (1963) и «Джульетта и духи» (1965), а также в картинах Роберто Росселини «Генерал Делла Ровере» (1959) и «Ванина Ванини» (1961). Всего на ее счету больше 100 ролей.

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В 2020 и 2021 годах Мило получила два «Золотых глобуса» за вклад в кинематограф и национальную итальянскую кинопремию «Давид ди Донателло».

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Юлия Овчинникова
Италия смерть актриса
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