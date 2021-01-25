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Умер продюсер фильмов Феллини и Бертолуччи Альберто Гримальди

Альберто Гримальди в качестве продюсера принял участие в становлении жанра спагетти-вестерн и работал над фильмами, которые позднее стали классикой итальянского кинематографа
Альберто Гримальди
Альберто Гримальди (Фото: Kobal / Shutterstock)

На 96-м году жизни умер кинопродюсер Альберто Гримальди, сообщает итальянское издание Corriere della Sera. Он был известен работой над многими известными фильмами, в числе которых «Последнее танго в Париже», «Хороший, плохой, злой» и «Банды Нью-Йорка».

По данным издания, продюсер умер в Майями во Флориде. В США он переехал в 1977 году.

В числе режиссеров, с которыми работал продюсер, были Бернардо Бертолуччи, Федерико Феллини, Серджио Леоне, Мартин Скорсезе.

Фото:Arturo González Producciones Cinematográficas S.A. Фото:Les Productions Artistes Associés Фото:Alberto Grimaldi Productions
Кадр из фильма «Хороший, плохой, злой» (Фото: Arturo González Producciones Cinematográficas S.A.)

В 1962 году он начал свою собственную продюсерскую компанию, PEA. На протяжении 1960-х и 1970-х годов Гримальди принимал участие в создании жанра спагетти-вестерн — фильмов итальянского производства, описывающих Дикий Запад. Один из первых его успешных фильмов в этом жанре — «На несколько долларов больше» (1965 год), входящий в известную «долларовую трилогию» Серджио Леоне с участием Клинта Иствуда. В 1965 году он же участвовал в создании вестерна «Хороший, плохой, злой».

В 1970-е годы Гримальди стал работать и в других жанрах. В 1970 году он в качестве продюсера работал над фильмом «Декамерон» Пьера Паоло Пазолини, в 1975 году он продолжил сотрудничество с этим режиссером в работе над фильмом «Сало, или 120 дней Содома». В 1972 году Гримальди стал продюсером мелодрамы «Последнее танго в Париже», в которой в главных ролях снялись Марлон Брандо и Мария Шнайдер. В 1976 году он участвовал в создании классического фильма Бертолуччи «Двадцатый век».

В числе последних работа Гримальди — «Джинджер и Фред» Фредерико Феллини (1986 год) и «Банды Нью-Йорка» Мартина Скорсезе (2002 год).

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