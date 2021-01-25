Умер продюсер фильмов Феллини и Бертолуччи Альберто Гримальди

Альберто Гримальди в качестве продюсера принял участие в становлении жанра спагетти-вестерн и работал над фильмами, которые позднее стали классикой итальянского кинематографа

Альберто Гримальди (Фото: Kobal / Shutterstock)

На 96-м году жизни умер кинопродюсер Альберто Гримальди, сообщает итальянское издание Corriere della Sera. Он был известен работой над многими известными фильмами, в числе которых «Последнее танго в Париже», «Хороший, плохой, злой» и «Банды Нью-Йорка».

По данным издания, продюсер умер в Майями во Флориде. В США он переехал в 1977 году.

В числе режиссеров, с которыми работал продюсер, были Бернардо Бертолуччи, Федерико Феллини, Серджио Леоне, Мартин Скорсезе.

В 1962 году он начал свою собственную продюсерскую компанию, PEA. На протяжении 1960-х и 1970-х годов Гримальди принимал участие в создании жанра спагетти-вестерн — фильмов итальянского производства, описывающих Дикий Запад. Один из первых его успешных фильмов в этом жанре — «На несколько долларов больше» (1965 год), входящий в известную «долларовую трилогию» Серджио Леоне с участием Клинта Иствуда. В 1965 году он же участвовал в создании вестерна «Хороший, плохой, злой».