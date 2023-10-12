Миколог Вишневский: это реально беда потому, что необходимых экспертов нет

Специалисты рассказали, как собирать грибы и не получить штраф или срок

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Граждане России могут попасть под уголовную или административную ответственность за сбор не только тех грибов, которые входят в федеральную и региональные Красные книги, но и за похожие на них виды. Об этом рассказали опрошенные РБК специалисты.

В России одновременно вступили в силу два закона об ответственности за причинение вреда редким растениям и грибам, внесенным в Красную книгу. Ответственность по статье 260.1, внесенной в Уголовный кодекс, может грозить за сбор грибов и растений, которые входят в федеральную Красную книгу, объяснил председатель русского микологического общества Михаил Вишневский.

«Там только один вид грибов — это рядовка мацутаке, которая растет на Дальнем Востоке, в Приморье», — сказал он.

Вишневский подчеркнул, что главное изменение коснулось Кодекса об административных правонарушениях, который регулирует сбор грибов и растений, включенных в региональные Красные книги. Теперь штраф грозит не только за сбор, но и за хранение, распространение, перевозку, рекламу и торговлю ими.

«И это реально беда потому, что экспертов нет и никто не сможет отличить близкие виды — одну краснокнижную сыроежку от другой или один краснокнижный подберезовик от другого», — отметил он.

Кроме того, в некоторых регионах в Красные книги включены обычные грибы, например, белые грибы, подосиновики и подберезовики. «Теперь каждый грибник должен брать Красную книгу своего субъекта и учить то, что там изображено и не собирать ничего похожего», — добавил Вишневский.

Ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков также назвал новый закон «довольно суровым». «Ряд видов, которые туда попали, рядовой грибник и рядовой инспектор, не являющийся микологом, не отличат», — считает он.

Эксперт в области лесных грибов, грибник со стажем 30 лет Егор Ивашевский рассказал, что в Подмосковье, например, можно найти краснокнижные сыроежки (зеленоватая, золотистая и разнолистная) и боровик коренистый. По его словам, такие грибы граждане могут собрать по незнанию.