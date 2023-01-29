Найденную в сарае картину Ван Дейка продали за $3 млн

Картину с сидящим обнаженным стариком нашли в 2002 году в сарае под Нью-Йорком. Позже выяснилось, что это редкий этюд, написанный голландским художником Ван Дейком

Этюд голландского художника Антониса Ван Дейка (1599–1641) для картины «Святой Иероним с ангелом», найденный в сарае под слоем птичьего помета, продали на аукционе за $3,1 млн, сообщает CNN.

Этюд для картины «Святой Иероним с ангелом» (Фото: sothebys.com)

Как пишет Artnet, картина была найдена в 2002 году на ферме под Нью-Йорком, полотно лежало в сарае под слоем птичьего помета. Позже этюд за $600 купил коллекционер Альберт Робертс. Он решил, что работа относится к Золотому веку голландской живописи (XVII век) и отдал картину на экспертизу.

В 2019 году искусствовед Сьюзан Барнс сообщила, что найденный на ферме этюд — это «удивительно хорошо сохранившаяся» работа Ван Дейка. По ее словам, масляный набросок к картине «Святой Иероним с ангелом», которая теперь хранится в музее Роттердама, художник написал в начале своей карьеры. Это один из двух крупных этюдов, которые Ван Дейк писал с живых моделей.

Коллекционер, купивший картину, умер в 2021 году. Полотно выставили на торги аукциона Sotheby's. В итоге его продали за $3,1 млн. В аукционном доме заявили, что часть выручки направят в Фонд Альберта Б. Робертса, который оказывает поддержку художникам и другим благотворительным организациям.