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Платье принцессы Дианы выставили на торги аукциона Sotheby's

Вечернее платье принцессы Дианы выставили на торги аукциона Sotheby's в Нью-Йорке
Фото: Sotheby's
Фото: Sotheby's

Вечернее платье, принадлежавшее принцессе Диане, выставлено на торги аукциона Sotheby's, сообщается на сайте нью-йоркского аукционного дома.

Платье из бархата баклажанового цвета с тремя золотыми пуговицами на спине создал модельер Виктор Эдельштейн в 1989 году. Оно выставляется на торги из частной коллекции. Специалисты оценили его стоимость в $80-120 тыс.

Диана надевала это платье в 1991 году, когда позировала вместе с принцем Чарльзом для официального фото, сделанного Лордом Сноудоном. Позже в том же году художник Дуглас Хардинг Андерсон изобразил Диану в этом наряде на портрете, позже картину выставили в Королевской больнице Марсдена, которой принцесса жертвовала средства.

Это платье было одним из нарядов, которые Диана выбрала для фотосессии журнала Vanity Fair в 1997 году. В том же году она продала около 80 вещей из своего гардероба на аукционе Chistie's, фиолетовое платье было среди них. Собранные средства Диана направила в Онкологический фонд Королевской больницы Марсдена и Фонд борьбы со СПИДом.

Эдельштейн создавал платья для Дианы более десяти лет, с 1982 по 1993 год. Он разработал один из самых узнаваемых ее образов — темно-синее бархатное платье, которое называют «платьем Траволты» после того, как Диана станцевала в нем с актером Джоном Траволтой во время визита в Белый дом в 1985 году.

Принцесса Диана была женой принца Чарльза, нынешнего короля Великобритании Карла III. Диана, принцесса Уэльская, погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже. Ей было 36 лет.

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