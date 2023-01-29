Bloomberg из-за роста цен на говядину назвал стейки роскошью

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 75,41 (+0,07) Инвестиции, 27 янв, 16:26
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 69,34 (+0,21) Инвестиции, 27 янв, 16:26
Николай Дроздов попал в больницу с переломом восьми ребер Общество, 12:51
Песков заявил об отсутствии в графике Путина разговора с Шольцем Политика, 12:33
В Екатеринбурге автомобиль наехал на тротуар и сбил четырех пешеходов Общество, 12:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:30
«Ростех» опроверг отъезд Сердюкова из России Политика, 12:21
Российский вратарь сделал суперсейв в матче НХЛ. Видео Спорт, 12:15
В ФРГ заявили о раздражении НАТО и ЕС из-за действий Берлина по Украине Политика, 12:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Bloomberg из-за роста цен на говядину назвал стейки роскошью Общество, 12:04
Крупнейшая региональная авиакомпания Европы остановила полеты Бизнес, 12:01
Российский суперчемпион по боксу рассказал о недостатках жизни в США Спорт, 12:00
Клуб Панарина объяснил отказ от формы в поддержку ЛГБТ Спорт, 11:56
Ваши люди: как создать сообщество тех, кто обожает вашу фирму Pro, 11:54
Движение по Крымскому мосту приостановят 31 января Общество, 11:47
Взрывы на заводах в Иране. Видео Политика, 11:14
Общество ,  
0 

Bloomberg из-за роста цен на говядину назвал стейки роскошью

Bloomberg сообщил о падении спроса на стейки для барбекю
Спрос на говядину начал падать еще в 2022 году, а в 2023 году падение потребления может продолжиться. В первую очередь это касается тех стран, где блюда из говядины едят чаще всего, — Аргентины, США и Великобритании
Фото: Paulo Whitaker / Reuters
Фото: Paulo Whitaker / Reuters

В 2022 году спрос на говядину в мире резко упал, и даже по мере снижения уровня инфляции в 2023 году также прогнозируется падение потребления этого вида мяса, пишет Bloomberg.

По данным агентства, примечательно, что спрос на говядину падает в тех странах, где ее едят чаще всего. Например, в Аргентине, где приготовление стейков барбекю является частью национальной культуры. По данным производителя говядины Ciccra, в 2022 году потребление говядины составило 47,2 кг на душу населения, в то время как в 2007 году этот показатель был 68,7 кг. Снижение потребления говядины связано с ростом цен в стране, из-за чего аргентинцы стали больше покупать мясо курицы — за 20 лет спрос вырос с 18 кг до 46 кг.

41-летний житель Буэнос-Айреса Омар Анибал Соса рассказал, что раньше он готовил стейки на гриле каждые выходные, последний раз он готовил асадо (аргентинское барбекю) больше месяца назад. Но тогда, по его словам, он смог купить только один-два стейка, в то время как раньше «заказывал килограммами». «Сегодня приготовление барбекю — это роскошь», — отметил Соса.

Кроме того, потребление говядины в прошлом году сократилось также в Бразилии, США и Великобритании. Согласно данным компании NielsenIQ, исследующей рынок розничной торговли и покупательское поведение, в США покупки говядины в 2022 году сократились на 4%, в Великобритании упали продажи ростбифов и стейков.

При этом в Аргентине в 2023 году прогнозируется падение спроса на говядину более чем на 2%, в США — почти на 5%. В Великобритании закупки говядины в продуктовых магазинах и ресторанах уже упали на 5,8% по сравнению с предыдущим годом, продажи мясных полуфабрикатов упали на 22%, стейков — на 19%.

В России в прошлом году также отмечался рост цен на мясо и рыбу, сообщала Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота на основе анализа данных в докладах Минэкономразвития. Например, свинина подорожала на 8,3%, мясо курицы — на 10,6%, баранина — на 12,4%, говядина — 20,2%. При этом среднегодовой рост цен на рыбу в 2022 году составил 7,9%.

Читайте на РБК Pro
Приведи друга: почему в России стали чаще нанимать по знакомству
Люмпены XXI века: почему кризис съест средний класс в России
Население КНР сократилось впервые за 60 лет. Чем это грозит экономике
Третья мировая и Польша-сверхдержава: что ждет мир в XXI веке
Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
говядина мясо падение спроса
Материалы по теме
«Коммерсантъ» узнал о приостановке экспорта мяса курицы в Белоруссии
Бизнес
Минсельхоз предложил продлить беспошлинный импорт говядины
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter