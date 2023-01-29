Bloomberg из-за роста цен на говядину назвал стейки роскошью

Спрос на говядину начал падать еще в 2022 году, а в 2023 году падение потребления может продолжиться. В первую очередь это касается тех стран, где блюда из говядины едят чаще всего, — Аргентины, США и Великобритании

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В 2022 году спрос на говядину в мире резко упал, и даже по мере снижения уровня инфляции в 2023 году также прогнозируется падение потребления этого вида мяса, пишет Bloomberg.

По данным агентства, примечательно, что спрос на говядину падает в тех странах, где ее едят чаще всего. Например, в Аргентине, где приготовление стейков барбекю является частью национальной культуры. По данным производителя говядины Ciccra, в 2022 году потребление говядины составило 47,2 кг на душу населения, в то время как в 2007 году этот показатель был 68,7 кг. Снижение потребления говядины связано с ростом цен в стране, из-за чего аргентинцы стали больше покупать мясо курицы — за 20 лет спрос вырос с 18 кг до 46 кг.

41-летний житель Буэнос-Айреса Омар Анибал Соса рассказал, что раньше он готовил стейки на гриле каждые выходные, последний раз он готовил асадо (аргентинское барбекю) больше месяца назад. Но тогда, по его словам, он смог купить только один-два стейка, в то время как раньше «заказывал килограммами». «Сегодня приготовление барбекю — это роскошь», — отметил Соса.

Кроме того, потребление говядины в прошлом году сократилось также в Бразилии, США и Великобритании. Согласно данным компании NielsenIQ, исследующей рынок розничной торговли и покупательское поведение, в США покупки говядины в 2022 году сократились на 4%, в Великобритании упали продажи ростбифов и стейков.

При этом в Аргентине в 2023 году прогнозируется падение спроса на говядину более чем на 2%, в США — почти на 5%. В Великобритании закупки говядины в продуктовых магазинах и ресторанах уже упали на 5,8% по сравнению с предыдущим годом, продажи мясных полуфабрикатов упали на 22%, стейков — на 19%.

В России в прошлом году также отмечался рост цен на мясо и рыбу, сообщала Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота на основе анализа данных в докладах Минэкономразвития. Например, свинина подорожала на 8,3%, мясо курицы — на 10,6%, баранина — на 12,4%, говядина — 20,2%. При этом среднегодовой рост цен на рыбу в 2022 году составил 7,9%.