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В Иране произошел взрыв на заводе боеприпасов

В Иране произошел взрыв на заводе Минобороны по производству боеприпасов

В иранском городе Исфахан прогремел взрыв на одном из предприятий ОПК по производству боеприпасов, сообщило государственное агентство IRNA. 

«Громкий звук, который был слышен сегодня утром на улице Имама Хомейни в Исфахане, был вызван взрывом в военном центре, принадлежащем Министерству обороны», — цитирует агентство заявление властей провинции Исфахан.

Жертв нет, говорится в сообщении.

Материал дополняется

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