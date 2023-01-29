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В Иране произошел взрыв на заводе боеприпасов
В Иране произошел взрыв на заводе Минобороны по производству боеприпасов
В иранском городе Исфахан прогремел взрыв на одном из предприятий ОПК по производству боеприпасов, сообщило государственное агентство IRNA.
«Громкий звук, который был слышен сегодня утром на улице Имама Хомейни в Исфахане, был вызван взрывом в военном центре, принадлежащем Министерству обороны», — цитирует агентство заявление властей провинции Исфахан.
Жертв нет, говорится в сообщении.
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