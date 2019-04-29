Аудиторы выявили нарушения при строительстве метро в Петербурге к ЧМ-2018

Счетная палата обнаружила нарушения при строительстве новых станций метро в Санкт-Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 года. Власти города не уложились в сроки и завысили стоимость контракта

Строительство станции метро «Новокрестовская» (Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС)

Специалисты Счетной палаты (СП) выявили нарушения при строительстве новых станций метро в Санкт-Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 года. Аудиторы указали на завышение стоимости контракта на 233,2 млн руб. при общем объеме 33,9 млрд руб. (0,67%), а также на срыв сроков начала строительства объектов. Об этом говорится в отчете ведомства, опубликованном в бюллетене Счетной палаты.

Окончательная сдача объектов на зеленой ветке метро — станции «Новокрестовская» и «Беговая» (в отчете Счетной палаты названа станцией «Улица Савушкина», это название поменяли в 2014 году), которые находятся в непосредственной близости к стадиону «Санкт-Петербург Арена», где проходили матчи чемпионата мира по футболу, — состоялась в мае 2018 года, а разрешение на ввод в эксплуатацию было получено лишь 15 июня. При этом правительство Санкт-Петербурга должно было сдать объекты в эксплуатацию не позднее первого квартала, указали аудиторы. «Сроки проведения проектно‐изыскательских работ по объекту в Санкт‐Петербурге затянуты на один год <...> что оказало влияние на сроки строительства объектов», — говорится в отчете.

Счетная палата также установила, что в контракт на строительство новых станций местные власти включили стоимость ряда работ, не подтвержденных госэкспертизой (суть этих работ не раскрывается). Это и привело к завышению цены контракта на 233,2 млн руб. ​

В пресс-службе «Метростроя» заявили РБК, что на сроки реализации проекта повлияла география объекта стройки. «Объявить конкурс на строительство вовремя городу помешало отсутствие территории под строительство станции «Новокрестовская». Как известно, станция находится на намыве — искусственно созданной территории западной части Крестовского острова. В итоге построили участок с двумя станциями за 29 месяцев, хотя проектом закладывалось 49», — сказал представитель компании. Как пояснили в пресс-службе, для стройки пришлось оптимизировать технологии. ​РБК направил запрос в пресс-службу правительства Санкт-Петербурга.