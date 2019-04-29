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Аудиторы выявили нарушения при строительстве метро в Петербурге к ЧМ-2018
Счетная палата обнаружила нарушения при строительстве новых станций метро в Санкт-Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 года. Власти города не уложились в сроки и завысили стоимость контракта
Строительство станции метро «Новокрестовская» (Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС)

Специалисты Счетной палаты (СП) выявили нарушения при строительстве новых станций метро в Санкт-Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 года. Аудиторы указали на завышение стоимости контракта на 233,2 млн руб. при общем объеме 33,9 млрд руб. (0,67%), а также на срыв сроков начала строительства объектов. Об этом говорится в отчете ведомства, опубликованном в бюллетене Счетной палаты.

Окончательная сдача объектов на зеленой ветке метро — станции «Новокрестовская» и «Беговая» (в отчете Счетной палаты названа станцией «Улица Савушкина», это название поменяли в 2014 году), которые находятся в непосредственной близости к стадиону «Санкт-Петербург Арена», где проходили матчи чемпионата мира по футболу, — состоялась в мае 2018 года, а разрешение на ввод в эксплуатацию было получено лишь 15 июня. При этом правительство Санкт-Петербурга должно было сдать объекты в эксплуатацию не позднее первого квартала, указали аудиторы. «Сроки проведения проектно‐изыскательских работ по объекту в Санкт‐Петербурге затянуты на один год <...> что оказало влияние на сроки строительства объектов», — говорится в отчете.

Счетная палата также установила, что в контракт на строительство новых станций местные власти включили стоимость ряда работ, не подтвержденных госэкспертизой (суть этих работ не раскрывается). Это и привело к завышению цены контракта на 233,2 млн руб. ​

В пресс-службе «Метростроя» заявили РБК, что на сроки реализации проекта повлияла география объекта стройки. «Объявить конкурс на строительство вовремя городу помешало отсутствие территории под строительство станции «Новокрестовская». Как известно, станция находится на намыве — искусственно созданной территории западной части Крестовского острова. В итоге построили участок с двумя станциями за 29 месяцев, хотя проектом закладывалось 49», — сказал представитель компании. Как пояснили в пресс-службе, для стройки пришлось оптимизировать технологии. ​РБК направил запрос в пресс-службу правительства Санкт-Петербурга.

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Аудиторы Счетной палаты признали, что станции все же были открыты к началу проведения чемпионата мира (первый матч в Петербурге Марокко — Иран состоялся как раз 15 июня), а технические характеристики новых участков подземки позволили повысить уровень транспортной доступности для жителей города.

В начале января 2019 года сообщалось, что «Метрострой» подал два иска к правительству Петербурга: 1,1 млрд руб. компания требовала у комитета по строительству и 849 млн руб. — у дирекции транспортного строительства. Тогда речь шла о трех других станциях метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». В компании поясняли, что власти города задержали разработку проектной документации, что привело к срыву сроков по выдаче разрешения на строительство.

​Аудиторы Счетной палаты также проанализировали все этапы строительства новой станции метро в Нижнем Новгороде, подведенной к местному стадиону. Станция «Стрелка» строилась три года, общий бюджет составил 14,3 млрд руб. Новый участок метро был открыт 12 июня 2018 года.

По данным Счетной палаты, власти этого города не учли реальную потребность в финансировании, что привело к неосвоению трансфертов на 645,5 млн руб. Сдача объекта также была просрочена — открытие метро ожидалось к концу апреля. Среди причин этого аудиторы назвали срыв сроков подготовки проектно-сметной документации на три месяца.

Автор: Мария Кокорева
При участии: Антон Фейнберг
Теги: Метро, Санкт-Петербург, ЧМ-2018
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