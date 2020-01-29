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Фармкомпания усомнилась в создании вакцины от коронавируса в течение года

Швейцарский фармацевтический гигант полагает, что разработать вакцину удастся не ранее чем через год. Пока же справиться с ситуацией поможет готовность к распространению вируса и эпидемиологический контроль, уверен глава Novartis
Вас Нарасимхан (Фото: Arnd Wiegmann / Reuters)

Исполнительный директор швейцарской фармацевтической компании Novartis Вас Нарасимхан заявил, что на создание вакцины против нового коронавируса уйдет не менее 12 месяцев. Такими прогнозами он поделился в эфире телеканала CNBS.

«Реальность такова, что, по моим оценкам, понадобится более года, чтобы действительно найти новую вакцину от этого [вируса], поэтому нам нужно реально осуществлять эпидемиологический контроль, чтобы улучшить ситуацию», — сказал Нарасимхан. Он добавил, что правительства стран должны поддерживать высокий уровень готовности вне зависимости от того, есть в стране распространение вируса или нет.

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Novartis — вторая по продажам после американской Pfizer фармацевтическая компания. Компания работает в 140 странах, включая Россию. Штаб-квартира расположена в Базеле, Швейцария. Разработки Novartis в фармакологии не раз приводили к существенному прогрессу в лечении тяжелых заболеваний.

Группа ученых из Австралии заявила в среду, что они успешно разработали лабораторно выращенную версию коронавируса, которая в дальнейшем поможет в борьбе с распространением болезни, сообщал Reuters.

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Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с РБК уточнил, что, для того чтобы начать разработку вакцины, нужно получить штамм вируса. Помимо этого еще одна проблема — поиск лабораторного животного, на котором можно будет тестировать вакцины. По оценкам Чепурнова, разработать вакцину, скорее всего, получится не раньше чем через полгода—год.

Вспышки коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. К 29 января заразились 6053 человека, в том числе в Таиланде, Гонконге, Японии, США, Франции и Германии. Жертвами вируса стали уже 132 человека, еще 103 зараженных удалось вылечить.

Авторы: Мария Бондаренко, Любовь Порываева
Теги: коронавирус, Novartis, фармацевтика, вакцина
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