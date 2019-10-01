Минприроды подало жалобу на незаконную стройку в «Лосином острове»

Минприроды обратилось в Генеральную прокуратуру по факту незаконного строительства в парке «Лосиный остров». Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его сайте.

Незаконная стройка, по данным Минприроды, ведется в Москве по адресу ул. Лосиноостровская, вл. 45. Одновременно с обращением ведомства в Генпрокуратуру национальный парк «Лосиный остров» подал в суд на застройщика ООО «ГрандНэкст», требуя прекращения незаконной стройки на особо охраняемой природной территории федерального значения жилого комплекса «Сказочный лес». Отмечается, что ООО «ГрандНэкст» обращалось в Минприроды, чтобы согласовать строительство, однако компании в ведомстве отказали.

В июне Минприроды проиграло спор «ТТК-Абрамцево» об исключении 16 га земли из национального парка «Лосиный остров». Компания судилась, чтобы доказать, что этот участок не является особо охраняемой зоной и не принадлежит заповеднику. В 2008 году «ТТК-Абрамцево» презентовала одноименный туристско-торговый центр, девелопером которого выступило ООО «Крона-маркет». Оно обещало открыть комплекс десять лет назад, однако позже выяснилось, что место для постройки частично принадлежит «Лосиному острову».