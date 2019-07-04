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Бизнес ,  
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Собянин анонсировал льготы для строительства не в центре Москвы
По словам мэра столицы, девелоперам, ведущим строительство коммерческой недвижимости за пределами ТТК, сделают послабления. До этого приходилось заставлять компании строить «практически в административном режиме»
Сергей Собянин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Власти Москвы планируют предоставить льготы для девелоперов, которые будут строить проекты коммерческой недвижимости за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК), сообщил на пленарном заседании Московского урбанистического форума мэр столицы Сергей Собянин, передает корреспондент РБК.

«Общаясь с инвесторами, мы слышали от них жалобы, что, к сожалению, строительство коммерческой недвижимости за пределами центра не является доходным и привлекательным. Нам приходится практически в административном режиме заставлять их это делать», — сказал Собянин.

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Мэр столицы заявил, что власти города намерены принять решение об обнулении платежей за изменение видов разрешенного использования земли при строительстве коммерческих объектов за пределами ТТК.

«Это серьезным образом улучшит экономику этих проектов», — пояснил Собянин.

Выступая на форуме, московский градоначальник также сказал, что современные города, «пройдя путь индустриализации, перешли на иной этап развития, на иную экономику — экономику услуг».

«И главное в этой экономике — инвестиции, связанные с человеком. Это инвестиции в строительство жилья, коммерческих объектов, инвестиции в науку, новые технологии, разработки. Главное во всем этом — человеческий капитал», — сказал Собянин.

IX Московский урбанистический форум продлится до 7 июля.

Авторы: Надежда Федорова, Евгений Калюков
Теги: Сергей Собянин, девелоперы
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