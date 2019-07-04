Собянин анонсировал льготы для строительства не в центре Москвы

Власти Москвы планируют предоставить льготы для девелоперов, которые будут строить проекты коммерческой недвижимости за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК), сообщил на пленарном заседании Московского урбанистического форума мэр столицы Сергей Собянин, передает корреспондент РБК.
«Общаясь с инвесторами, мы слышали от них жалобы, что, к сожалению, строительство коммерческой недвижимости за пределами центра не является доходным и привлекательным. Нам приходится практически в административном режиме заставлять их это делать», — сказал Собянин.
Мэр столицы заявил, что власти города намерены принять решение об обнулении платежей за изменение видов разрешенного использования земли при строительстве коммерческих объектов за пределами ТТК.
«Это серьезным образом улучшит экономику этих проектов», — пояснил Собянин.