Папа римский передал Украине 100 тыс. порций супа

Папа Римский Лев XIV (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Папа римский Лев XIV передал три грузовика гуманитарной помощи регионам Украины — 100 тыс. порций дегидрированных супов, сообщила пресс-служба Святого престола.

«Сто тысяч пакетов, которые, если добавить немного воды, превращаются в питательные супы с курицей и овощами», — говорится в сообщении.

Продовольственную помощь распределят в прифронтовых районах, которые наиболее часто подвергаются обстрелам.

Как заявил элемозинарий (официальный папский раздатчик милостыни) кардинал Конрад Краевский, дар Папы Льва XIV — жест в поддержку семей, которые «следуют по via dolorosa (лат. «дорога скорби») в поисках убежища».

Накануне католического Рождества понтифик призвал к 24-часовому перемирию на Украине. Кардинал также отметил, что еще до Рождества папа римский направил финансовую помощь разным странам.