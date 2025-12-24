Папа римский Лев XIV призвал к 24-часовому перемирию на Украине

Папа римский Лев XIV (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

Папа римский Лев XIV призвал «людей доброй воли» в праздник католического Рождества (25 декабря) соблюсти один день мира. Об этом сообщил Vatican News 23 декабря.

«Я еще раз обращаюсь ко всем людям доброй воли с призывом: пусть хотя бы в праздник Рождества Спасителя будет соблюден один день мира», — передает слова папы римского издание.

Понтифик затронул несколько тем в ходе короткой встречи с группой журналистов. Папа римский поднял тему празднования Рождества в секторе Газа, по его словам, члены католической церкви в Газе «пытаются отпраздновать праздник в условиях, которые остаются очень нестабильными».

В Кремле ранее в ответ на предложение Мерца о рождественском перемирии в ночь на 25 декабря заявили, что Россия добивается мира на Украине, а не временной паузы. В этом году Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие, начавшееся с 18:00 19 апреля и продлившееся до полуночи 21 апреля.