Москвичей предупредили о 15-градусных морозах в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь в Москве ожидается мороз до минус 10–15 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В заключительные дни декабря в столице ожидаются умеренные морозы и продолжающиеся снегопады. Температура воздуха в городе опустится до минус 5–10 градусов, а снежный покров продолжит увеличиваться.
Сейчас высота сугробов в столичном регионе составляет от 8 до 20 см, к Новому году в Москве она может достигнуть 16–18 см.
Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил ранее, что декабрь 2025 года окажется одним из самых малоснежных в XXI веке по количеству и высоте снежного покрова.
«До конца года еще почти две недели и прогнозы могут быть скорректированы, но уже сейчас можно уверенно сказать, что декабрь 2025 года станет одним из самых малоснежных в XXI веке как по количеству осадков, так и по высоте снежного покрова», — сказал он.
