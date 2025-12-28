Москвичей предупредили о 15-градусных морозах в новогоднюю ночь

Тишковец: в Москве в новогоднюю ночь ударят морозы до минус 10–15 градусов

В новогоднюю ночь в Москве ожидается мороз до минус 10–15 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В заключительные дни декабря в столице ожидаются умеренные морозы и продолжающиеся снегопады. Температура воздуха в городе опустится до минус 5–10 градусов, а снежный покров продолжит увеличиваться.

Сейчас высота сугробов в столичном регионе составляет от 8 до 20 см, к Новому году в Москве она может достигнуть 16–18 см.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил ранее, что декабрь 2025 года окажется одним из самых малоснежных в XXI веке по количеству и высоте снежного покрова.

«До конца года еще почти две недели и прогнозы могут быть скорректированы, но уже сейчас можно уверенно сказать, что декабрь 2025 года станет одним из самых малоснежных в XXI веке как по количеству осадков, так и по высоте снежного покрова», — сказал он.