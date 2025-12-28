 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Что посмотреть на новогодних праздниках. Выбор гостей эфира Радио РБК

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Новый год 2026
Представители российского бизнеса и медиасообщества поделились с РБК, какие фильмы смотрят на Новый год они сами и их семьи. В список вошла не только «Ирония судьбы...», но и боевики, сериалы и японское аниме
Джим Кэрри в роли Гринча
Джим Кэрри в роли Гринча (Фото: Getty Images)

Гости Радио РБК в рамках проекта «Новогоднее кино» рассказали, что предпочитают смотреть на праздниках. К просмотру они рекомендуют не один фильм, а широкий плейлист из мультфильмов, сериалов, советских, российских и зарубежных картин разных жанров.

  • Директор по устойчивому развитию ЦИАН Александра Бабкина назвала мультфильмы Хаяо Миядзаки, в том числе «Ходячий замок», своими лентами для новогоднего просмотра. По ее словам, это самодостаточный, яркий и музыкальный мир, который позволяет полностью переключиться и погрузиться в добрую параллельную реальность.

  • Кинокритик и преподаватель Московской школы кино Егор Москвитин рассказал, что в его семье смотрят не один «главный» фильм, а несколько: это мультфильмы «Рождество» Михаила Алдашина и «Клаус», российские фильмы «Бедная Саша» и «Настя», советская классика «Вечера на хуторе близ Диканьки», а также рождественские боевики «Крепкий орешек» и «Поцелуй на вылет».

Как «Ирония судьбы» и «Гарри Поттер» формируют новогоднее настроение
Радио
Съемки фильма &laquo;Ирония судьбы&raquo;, 1975 год

  • Автор проекта Wylsacom Валентин Петухов поделился, что атмосферу праздника для него также создает боевик «Крепкий орешек», и назвал этот фильм своей главной новогодней картиной. Идеально также устроить праздничный марафон «Властелина колец» — сразу из всех частей подряд и обязательно в режиссерской версии, предложил он.

  • Генеральный директор Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства Сергей Чумичев рассказал, что главным символом праздника для него остается «Ирония судьбы...». В семье также смотрят «Гринч — похититель Рождества», советские и российские сказки. Чумичев допустил, что в скором времени этот список пополнится фильмами о Гарри Поттере, поскольку их удобно смотреть на длинных новогодних каникулах.

  • Экономист Алексей Ведев рассказал, что на праздниках смотрит не традиционные новогодние фильмы, а современные российские сериалы. Среди последних новинок он особенно выделил «Обналичника» и «Высокий сезон».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
мультфильмы кино Новый год праздники фильмы Хаяо Миядзаки
Материалы по теме
Красную площадь закроют в Новогоднюю ночь
Общество
Специальный эфир Радио РБК: ищем с бизнесом новогоднее настроение
Бизнес
Вышел новогодний выпуск «Простоквашино» с Путиным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
«Сибирь» второй раз за три дня победила «Адмирал» в КХЛ Спорт, 13:24
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:20
Она никогда и ничего не боялась: умерла актриса Брижит Бардо Life, 13:17
«Любовь — единственный смысл жизни»: история Брижит Бардо в фотографиях Общество, 13:14 
Самарский министр призвал не вызывать скорую при температуре до 40°С Общество, 13:07
Хоккеиста сборной США унесли со льда на носилках в матче молодежного ЧМ Спорт, 13:06
Samsung подал заявку на регистрацию новых товарных знаков в России Экономика, 12:59
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Чем прославилась Брижит Бардо 12:59
Умерла Брижит Бардо Общество, 12:45
Овечкин прервал третью по длительности безголевую серию в карьере Спорт, 12:33
Что посмотреть на новогодних праздниках. Выбор гостей эфира Радио РБК
РАДИО
 Общество, 12:30
С 1 января в России появятся новые дорожные знаки Общество, 12:27
Минобороны сообщило о полном взятии Гуляйполя Политика, 12:19
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15