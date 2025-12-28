Что посмотреть на новогодних праздниках. Выбор гостей эфира Радио РБК

Представители российского бизнеса и медиасообщества поделились с РБК, какие фильмы смотрят на Новый год они сами и их семьи. В список вошла не только «Ирония судьбы...», но и боевики, сериалы и японское аниме

Джим Кэрри в роли Гринча (Фото: Getty Images)

Гости Радио РБК в рамках проекта «Новогоднее кино» рассказали, что предпочитают смотреть на праздниках. К просмотру они рекомендуют не один фильм, а широкий плейлист из мультфильмов, сериалов, советских, российских и зарубежных картин разных жанров.

Директор по устойчивому развитию ЦИАН Александра Бабкина назвала мультфильмы Хаяо Миядзаки, в том числе «Ходячий замок», своими лентами для новогоднего просмотра. По ее словам, это самодостаточный, яркий и музыкальный мир, который позволяет полностью переключиться и погрузиться в добрую параллельную реальность.

Кинокритик и преподаватель Московской школы кино Егор Москвитин рассказал, что в его семье смотрят не один «главный» фильм, а несколько: это мультфильмы «Рождество» Михаила Алдашина и «Клаус», российские фильмы «Бедная Саша» и «Настя», советская классика «Вечера на хуторе близ Диканьки», а также рождественские боевики «Крепкий орешек» и «Поцелуй на вылет».

Автор проекта Wylsacom Валентин Петухов поделился, что атмосферу праздника для него также создает боевик «Крепкий орешек», и назвал этот фильм своей главной новогодней картиной. Идеально также устроить праздничный марафон «Властелина колец» — сразу из всех частей подряд и обязательно в режиссерской версии, предложил он.

Генеральный директор Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства Сергей Чумичев рассказал, что главным символом праздника для него остается «Ирония судьбы...». В семье также смотрят «Гринч — похититель Рождества», советские и российские сказки. Чумичев допустил, что в скором времени этот список пополнится фильмами о Гарри Поттере, поскольку их удобно смотреть на длинных новогодних каникулах.