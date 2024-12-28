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Обвиненный в домогательствах священник стал десантником-штурмовиком

Сидорова подозревали в двух случаях сексуальных домогательств к женщинам. Митрополит Екатеринбурга рассказал, что тот «принесет плоды покаяния через самоотверженность и ратный труд»
Даниил Сидоров
Даниил Сидоров (Фото: Екатеринбургская Епархия / Telegram)

Екатеринбургский священник Даниил Сидоров, обвинявшийся в сексуальных домогательствах, стал рядовым десантно-штурмового взвода. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), у которого подозреваемый работал секретарем-референтом.

«Сегодня он приступил к иному служению — Родине и ее защите. Теперь уже рядовой десантно-штурмового взвода не будет отсиживаться в штабе, а на поле боя принесет плоды покаяния через самоотверженность и ратный труд», — написал он в телеграм-канале.

Со слов митрополита, Сидоров «сумел убедительно искренне попросить — и получил прощение у оскобленных им людей» и теперь «по велению своей совести он отбыл на место несения военной службы» в соответствии с порядком, установленным президентом.

Этой осенью президент Владимир Путин разрешил освобождать подсудимых от уголовной ответственности в случае призыва их на военную службу или заключения контракта с Минобороны в период мобилизации или военного времени. По статье о насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК) грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы.

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Сидоров с 2020 года занимал должность секретаря-референта митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга), в 2021-м служил диаконом в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга и был назначен штатным клириком Свято-Симеоновского архиерейского подворья. В апреле 2024-го он стал иереем. У него есть супруга и ребенок. В пресс-службе Екатеринбургской епархии уточнили РБК, что Сидоров был запрещен в священнослужении и выведен за штат епархии.

Мужчину задержали 25 ноября. По словам источника E1, 26-летний священник подозревался в нападении на девушку около ее дома на улице Куйбышева. Мужчина не дал зайти пострадавшей в подъезд, после чего повалил на землю начал предпринимать действия сексуального характера. Ее крики услышала мать и выбежала на улицу, после чего мужчина отпустил девушку и убежал. Мужчину отпустили на свободу в зале суда под запрет определенных действий на время следствия.

Спустя около недели, в начале декабря, против Сидорова завели второе дело из-за сексуальных домогательств. В полицию обратилась другая жертва — инцидент с ней произошел в июле на улице Карла Маркса. «Девушка увидела в СМИ новость о его поимке и обратилась в полицию. Опознала его. Он недалеко от своего дома на улице пристал к ней, хватал, пытался в штаны залезть. Она отбилась и убежала, в полицию тогда не стала обращаться, а сейчас увидела и пришла. Ее допросили и вчера возбудили дело по новому эпизоду», — сообщил источник E1.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Екатеринбург священник сексуальные домогательства
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