 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Синод РПЦ запретил священникам заниматься балетом и шоу-бизнесом

Синод РПЦ запретил священникам заниматься балетом и торговать на бирже
Священники не должны заниматься актерством и шоу-бизнесом, работать в профессиональном спорте и коллекторских агентствах. Неприемлема и любая служба, предполагающая ношение оружия или возможность участия в боевых действиях

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) утвердил список видов светской трудовой деятельности, которыми не должны заниматься священники. Об этом говорится в постановлении Синода, опубликованном на сайте РПЦ.

Полное название документа — «О светской трудовой деятельности священнослужителей». Он запрещает священикам заниматься, в частности:

  • актерской деятельностью;
  • балетом;
  • шоу-бизнесом;
  • биржевой деятельностью;
  • работать в коллекторских агентствах или профессиональном спорте.

Запрещены и другие виды деятельности. Прежде, чем документ вступит в силу, его должен дополнительно утвердить Архиерейский собор РПЦ.

«Порицательные суждения ряда [церковных] канонов о «тех, кто на сцене», <…> не всегда могут быть в полной мере применены к современным реалиям, в связи с эволюцией сценических профессий», — поясняется решение в документе. Однако, в соответствии с этими правилами из занятий клириков «безусловно» исключаются актерская профессия и занятие сценическими танцами (балетом), а также занятие сценическим пением или иными сценическими профессиями, «если содержание и форма такой деятельности противоречат учению и нравственным идеалам православия», следует из постановления.

Работа клириков в сфере шоу-бизнеса недопустима, так как она «основана на эксплуатации человеческих страстей и влечет за собой усиленные соблазны».

Касательно предпринимательской деятельности в документе сказано, что церковные каноны осуждают не само предпринимательство, а совмещение его с духовным служением клирика в ущерб последнему.

Клирик также не может быть учредителем, участником или акционером коммерческих и некоммерческих организаций из сфер, «противоречащих нормам христианской нравственности».

Кроме того, порицается занятие ростовщичеством — его Синод охарактеризовал как «эксплуатацию затруднительного положения ближнего». Сюда же относится работа в микрофинансовых организациях и коллекторских агентствах.

Основы социальной концепции РПЦ тесно увязывают занятие спортом с заботой о «божественном даре здоровья», отмечается в документе. Однако занятие им на профессиональном уровне требует полной самоотдачи, в том числе в плане времени, что несовместимо со служением клирика, для которого приоритетом должно быть исполнение церковных обязанностей, постановил Синод.

От карманника до священника. Самые необычные вакансии в футбольных клубах
Спорт
Фото:Global Look Press

Пастырское окормление спортсменов, однако, не возбраняется, как и ведение клириком спортивного кружка или секции для подростков или преподавание физкультуры в образовательных организациях.

«Совершенно недопустимой ни в каком профессиональном качестве» синод также назвал работу в учреждениях и организациях, «сомнительных с моральной точки зрения» (игорных домах, казино и иных), а также в местах, предполагающих проведение мероприятий, противоречащих христианской нравственности.

Неприемлемой для священников Синод назвал и воинскую службу «и всякую вообще службу, хотя бы и в частных корпорациях (в том числе охранных), предполагающую возможность участия в боевых действиях или ношения оружия».

Кроме того, не разрешена служба, предполагающая следственно-оперативную работу в правоохранительных органах или разведывательную деятельность.

При этом «не исключается» возможность преподавания священнослужителями гражданских дисциплин в образовательных учреждениях, занимающихся подготовкой кадров для Вооруженных сил, спецслужб, правоохранительных органов и исправительных учреждений. Также не запрещается пастырское служение в этих силах и структурах, в том числе в качестве штатных сотрудников

Читайте РБК в Telegram.

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
РПЦ священники Синод
Материалы по теме
В Греции священники украли €3 млн и вложили в ночные клубы
Общество
От карманника до священника. Самые необычные вакансии в футбольных клубах
Спорт
В РПЦ рассказали об отношении к искусственному интеллекту
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
В МИД Франции назвали неприемлемыми угрозы в адрес президента ГрузииПолитика, 01:25
Синод РПЦ запретил священникам заниматься балетом и шоу-бизнесомОбщество, 01:06
Росрыболовство подтвердило гибель дельфинов из-за разлива мазута в АнапеОбщество, 00:57
Reuters сообщил о первом применении в Израиле американской системы THAADПолитика, 00:27
МЧС предупредило о снижении видимости до 200 м в Москве из-за туманаГород, 00:22
Шохин назвал приемлемый для российской промышленности показатель инфляцииБизнес, 00:12
Время, дети, авто: три совета от бизнесменов, как организовать отдыхРБК и Wey, 00:10
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
FT назвала наиболее укрепившуюся валюту в 2024 годуЭкономика, 00:05
Шольц рассказал о диалоге с Трампом по УкраинеПолитика, 27 дек, 23:46
Турция направила в Баку группу для расследования крушения самолета AZALПолитика, 27 дек, 23:36
Фицо заявил, что не обязан только помогать УкраинеПолитика, 27 дек, 23:18
Премьер Грузии назвал санкции США наградой за защиту интересов страныПолитика, 27 дек, 22:55
Вильфанд назвал регионы России с январем теплее нормыОбщество, 27 дек, 22:40
Словакия пригрозила Киеву ответными мерами на остановку транзита газаПолитика, 27 дек, 22:37