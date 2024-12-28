Синод РПЦ запретил священникам заниматься балетом и шоу-бизнесом

Священники не должны заниматься актерством и шоу-бизнесом, работать в профессиональном спорте и коллекторских агентствах. Неприемлема и любая служба, предполагающая ношение оружия или возможность участия в боевых действиях

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) утвердил список видов светской трудовой деятельности, которыми не должны заниматься священники. Об этом говорится в постановлении Синода, опубликованном на сайте РПЦ.

Полное название документа — «О светской трудовой деятельности священнослужителей». Он запрещает священикам заниматься, в частности:

актерской деятельностью;

балетом;

шоу-бизнесом;

биржевой деятельностью;

работать в коллекторских агентствах или профессиональном спорте.

Запрещены и другие виды деятельности. Прежде, чем документ вступит в силу, его должен дополнительно утвердить Архиерейский собор РПЦ.

«Порицательные суждения ряда [церковных] канонов о «тех, кто на сцене», <…> не всегда могут быть в полной мере применены к современным реалиям, в связи с эволюцией сценических профессий», — поясняется решение в документе. Однако, в соответствии с этими правилами из занятий клириков «безусловно» исключаются актерская профессия и занятие сценическими танцами (балетом), а также занятие сценическим пением или иными сценическими профессиями, «если содержание и форма такой деятельности противоречат учению и нравственным идеалам православия», следует из постановления.

Работа клириков в сфере шоу-бизнеса недопустима, так как она «основана на эксплуатации человеческих страстей и влечет за собой усиленные соблазны».

Касательно предпринимательской деятельности в документе сказано, что церковные каноны осуждают не само предпринимательство, а совмещение его с духовным служением клирика в ущерб последнему.

Клирик также не может быть учредителем, участником или акционером коммерческих и некоммерческих организаций из сфер, «противоречащих нормам христианской нравственности».

Кроме того, порицается занятие ростовщичеством — его Синод охарактеризовал как «эксплуатацию затруднительного положения ближнего». Сюда же относится работа в микрофинансовых организациях и коллекторских агентствах.

Основы социальной концепции РПЦ тесно увязывают занятие спортом с заботой о «божественном даре здоровья», отмечается в документе. Однако занятие им на профессиональном уровне требует полной самоотдачи, в том числе в плане времени, что несовместимо со служением клирика, для которого приоритетом должно быть исполнение церковных обязанностей, постановил Синод.

Пастырское окормление спортсменов, однако, не возбраняется, как и ведение клириком спортивного кружка или секции для подростков или преподавание физкультуры в образовательных организациях.

«Совершенно недопустимой ни в каком профессиональном качестве» синод также назвал работу в учреждениях и организациях, «сомнительных с моральной точки зрения» (игорных домах, казино и иных), а также в местах, предполагающих проведение мероприятий, противоречащих христианской нравственности.

Неприемлемой для священников Синод назвал и воинскую службу «и всякую вообще службу, хотя бы и в частных корпорациях (в том числе охранных), предполагающую возможность участия в боевых действиях или ношения оружия».

Кроме того, не разрешена служба, предполагающая следственно-оперативную работу в правоохранительных органах или разведывательную деятельность.

При этом «не исключается» возможность преподавания священнослужителями гражданских дисциплин в образовательных учреждениях, занимающихся подготовкой кадров для Вооруженных сил, спецслужб, правоохранительных органов и исправительных учреждений. Также не запрещается пастырское служение в этих силах и структурах, в том числе в качестве штатных сотрудников