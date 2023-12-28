В Израиле сообщили о гибели заложницы ХАМАС с гражданством США

Джудит Вайнштейн погибла еще 7 октября, а о смерти ее мужа, 72-летнего Гади Хаггаи, в плену ХАМАС стало известно менее недели назад. Их тела находятся у палестинской группировки, пишет The Times of Israel

Джудит Вайнштейн (Фото: missingpersonscenter.org)

Заложница палестинского движения ХАМАС с гражданством США Джудит Вайнштейн погибла 7 октября, ее тело хранится в секторе Газа, пишет издание The Times of Israel со ссылкой на власти кибуца Нир-Оз в Израиле.

Как пишет газета, менее одной недели назад стало известно о смерти ее мужа, 72-летнего Гади Хаггаи, который был взят в плен представителями ХАМАС 7 октября. Руководство Нир-Оз сообщает, что его тело также находится в руках палестинской группировки.

The Times of Israel отмечает, что Вайнштейн и Хагаи имели два гражданства — Израиля и США. Они были на прогулке 7 октября, когда началась стрельба, супруги укрылись в поле. Вайнштейн записала и успела опубликовать 40-секундное видео во время нападения ХАМАС на Нир-Оз, на котором она задается вопросом, что происходит, а муж отвечает ей: «Красная тревога», имея ввиду предупреждения о ракетном обстреле.

У Вайнштейн четверо детей и семеро внуков, она преподавала английский язык для детей с особыми потребностями, пишет издание.

«Она была поэтессой и предпринимателем, любила творить и посвятила себя работе во имя мира и дружбы», — приводит The Times of Israel заявление кибуца Нир-Оз.

Согласно последним данным, Израиль сообщает о гибели 1,2 тыс. и ранении 9,7 тыс. человек с начала конфликта 7 октября. В подконтрольном ХАМАС Минздраве сектора Газа заявили о гибели более 20 тыс. и ранении более 53 тыс. человек.