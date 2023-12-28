Неизвестные обстреляли машину владельца воронежской птицефабрики

Неизвестные два раза выстрелили в машину владельца птицефабрики «Третьяковская» Геннадия Ширяева, когда тот ехал из предприятия, он не пострадал. СК завел дело о покушении на убийство

В Воронежской области неизвестные совершили попытку покушения на владельца птицефабрики «Третьяковская» и бывшего депутата областной думы Геннадия Ширяева, сообщил он «Коммерсанту».

По словам предпринимателя, накануне, 27 декабря, неизвестные дважды выстрелили в его автомобиль, сам он не пострадал. Издание «Блокнот» пишет, что нападение произошло, когда владелец выезжал с территории фабрики.

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Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство). В сообщении ведомства говорится, что автомобиль 59-летнего предпринимателя (при этом имени пострадавшего там не приводится) обстреляли на участке, примыкающем к трассе А-144 (474 км) в селе Третьяки Борисоглебского района.

Телеграм-канал Mash без ссылок на источники пишет, что стрельбу могли открыть местные жители, недовольные ростом цен на яйца.

«Третьяковская» — самая крупная птицефабрика в Воронежской области, которая специализируется на производстве куриных яиц, говорится на ее сайте. В 2019 году там произвели более 150 млн яиц. Их поставляют в Краснодарский край, Волгоградскую, Московскую, Тамбовскую, Саратовскую, Липецкую, Курскую, Орловскую, Калужскую области, в Мордовию, Башкортостан, Северную Осетию и Крым. Ширяев запустил птицефабрику в 2017 году.

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26 декабря воронежское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении «Третьяковской» и еще нескольких региональных производителей: ведомство выявило со стороны компаний единовременное повышение цен от 16 до 37% в октябре.