Минздрав предложил проводить осмотр у гинеколога с 13 лет

Минздрав предложил снизить возраст первого осмотра девочек гинекологом ходе профилактических медосмотров с 14 до 13 лет, чтобы выявлять нарушения репродуктивного развития на более раннем этапе

Минздрав предлагает изменить возраст первого осмотра девочек у акушера-гинеколога в ходе профилактических медосмотров с 14 до 13 лет, соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Внести в графу «Осмотры врачами-специалистами» приложения № 1 к Порядку проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних <...> следующие изменения: в пункте 27 после позиции «Офтальмолог» дополнить позицией «Акушер-гинеколог (в отношении девочек)», — говорится в документе.

Пункт 27 приложения № 1 к Порядку проведения медосмотров несовершеннолетних содержит список врачей, которых проходит 13-летний ребенок. Пункт 28 регулирует медосмотр у 14-летних, из него предлагается позицию «акушер-гинеколог» исключить.

«В условиях современного подхода, направленного

‎на раннее выявление заболеваний репродуктивного здоровья у подростков, ‎с учетом физиологического становления репродуктивной функции, необходимо пересмотреть проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних акушером-гинекологом (в отношении девочек), изменив возраст осмотра с 14 лет на 13 лет», — сказано в пояснительной записке к проекту.

Главный внештатный гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России Елена Уварова пояснила, что изменение возраста осмотра гинекологом у девочек может помочь более своевременно оказать помощь и выявить патологии развития, поскольку в подростковом возрасте идет половое созревание.

«Например, если у девочки в 13 лет нет молочных желез, это уже приличная задержка полового развития, говорящая о том, что что-то идет не так. Кроме того, средний возраст первой менструации во всем мире — от 11,8 до 12,4 лет, поэтому к 13 годам у большинства девочек уже есть менструации. Если их нет, то это уже проблема, в которой поможет разобраться только врач», — рассказала она (цитата по ТАСС).

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Также врач привела в пример задержки менструации более чем на 3 месяца в этом возрасте или ее болезненность, что может свидетельствовать о дисфункции яичников. Если начать лечение в раннем возрасте, с большей вероятностью пациентке не придется прибегать к «вспомогательным репродуктивным технологиям», отмечает Уварова.

«Болезненная менструация (дисменорея), когда уже не помогают никакие лекарства, может говорить об эндометриозе. Это заболевание — современная женская пандемия. За несколько лет эндометриоз может достичь серьезных размеров, поэтому даже один год имеет важное значение для сохранения здоровья девочки», — заключила врач.