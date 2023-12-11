Как в Москве внедряют новый стандарт акушерско-гинекологической помощи

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В столичной системе здравоохранения вслед за новыми стандартами поликлинической, онкологической и экстренной помощи появляется новый стандарт акушерско-гинекологической помощи. В рамках этого подхода запланировано открытие новых центров женского здоровья (ЦЖЗ). Первый такой центр начал принимать пациенток 11 декабря в составе многопрофильной больницы № 31 имени Г.М. Савельевой. В будущем такие центры заменят собой женские консультации, которые, как признают власти, морально и физически устарели. Программа рассчитана на ближайшие три-четыре года. Рассказываем, как будут устроены центры женского здоровья и как в связи с этим изменится медицинская помощь женщинам.

В последние годы в Москве идет масштабная модернизация системы здравоохранения. В ее основе — системный подход, включающий в себя не только обновление медицинской инфраструктуры, но и изменение алгоритмов работы врачей, внедрение новых стандартов оказания медицинской помощи, а также изменение и самой культуры общения пациентов и врачей. Развитие идет по всем ключевым профилям медицинской помощи, в том числе по акушерству и гинекологии. Сегодня в столице уже создана современная сеть акушерских стационаров. В прошлом году начали работать два новых перинатальных центра — в ММКЦ «Коммунарка» и при ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова. В этом году открылся новый Неонатальный центр ГКБ № 31 имени Г.М. Савельевой. Акушерско-гинекологическая служба сосредоточена в 11 ключевых многопрофильных клиниках, где беременным женщинам предоставляется весь спектр медицинской помощи. Следующий этап — модернизация женских консультаций.

Что не так с женскими консультациями

Несмотря на проделанный объем изменений, которые прошла столичная медицина за последние годы, у москвичек накопились вопросы к качеству помощи в женских консультациях. «Последние 30 лет работа женских консультаций строилась очень хаотично и неравномерно. Многие из них расположены на первых этажах жилых домов — просто потому, что так получалось. Зачастую это разрозненные и некомфортные маленькие кабинеты с небольшим объемом оборудования. Одним словом — в них нет единого стандарта работы», — объясняет заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Больше года власти Москвы совместно со специалистами и экспертами работали над решением этой ситуации с целью повышения качества оказания медицинской помощи женщинам. Итог этих усилий — появление нового стандарта акушерско-гинекологической помощи в Москве.

Ведение беременности и сохранение здоровья в одном месте

Центры женского здоровья призваны предоставлять женщинам все необходимые виды диагностики и лечения как для подготовки к рождению ребенка, так и для сохранения своего здоровья. Каждый такой центр будет закреплен в структуре крупной многопрофильной больницы, где оказывают гинекологическую помощь, и будет расположен по возможности близко к роддому. Женщины смогут бесшовно переходить между центром женского здоровья, поликлиникой и больницей с роддомом или перинатальным центром. В ЦЖЗ женщина сможет проходить профилактику болезней и получить полноценное наблюдение. Центры будут оснащены всем современным оборудованием. Также здесь же будут работать дневные стационары.

«За медицинской помощью в такой центр женщина сможет обращаться на протяжении всей жизни по любому вопросу «женского здоровья», — обращает внимание заммэра Ракова. По расчетам столичной мэрии, более 70% посетительниц будут обращаться именно за такой помощью, и лишь менее 30% — за помощью при беременности.

По словам главного внештатного специалиста департамента здравоохранения Москвы по акушерству Антона Оленева, одна из основных целей, которые видит перед собой акушерско-гинекологическая служба столицы, заключается в сохранении репродуктивного здоровья будущих мам. «На протяжении последних лет мы наблюдаем повышение среднего возраста роженицы — на сегодняшний день он уже составляет более 30 лет. Возраст может оказать серьезное влияние на ход беременности, и профильные врачи, как и вся система акушерско-гинекологической помощи, должны быть готовы к новым вызовам. Это обуславливает необходимость той коренной трансформации в сфере охраны женского здоровья, которую мы наблюдаем сейчас и в которой непосредственно участвуют медицинские работники. Для нас очень важно то, что в разработке нового стандарта акушерско-гинекологической помощи, в соответствии с которым будут работать и центры женского здоровья, участвовали также и практикующие врачи акушеры-гинекологи», — объясняет Оленев.

Как и в случае с московским стандартом онкопомощи, новый стандарт акушерско-гинекологической помощи также предполагает «пациентские пути». Сейчас совместно с профессиональным сообществом идет их разработка. С их помощью женщины всегда будут знать, какой их следующий шаг в диагностике, куда им идти и в какой срок им должны помочь.

Первый в столице

Первый центр женского здоровья, расположенный на базе Перинатального центра ГКБ № 31 имени Г.М. Савельевой, занял первые два этажа — он работает по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. Это не просто новые подходы к организации лечебного процесса — это новый формат заботы о москвичках, объясняет вице-мэр Ракова: «Мы уверены, что каждая пациентка центра будет чувствовать особое отношение и индивидуальный подход к ее здоровью».

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

В центре будут применяться современные подходы к профилактике и лечению заболеваний у женщин, в том числе раннее выявление онкологических заболеваний, лечение бесплодия, патологии шейки матки, доброкачественных заболеваний молочной железы и др. Также в центре женщины смогут наблюдаться во время беременности, проходить занятия в школе будущих родителей. Здесь оборудованы кабинеты лучевой диагностики, УЗИ с аппаратами экспертного класса, малая операционная, оснащенная лапароскопической стойкой и гистероскопом и другим оборудованием.

Помимо стандарта оказания медицинской помощи, особое внимание было уделено организации пространства, подчеркивает вице-мэр: «Ведь центры должны быть современными, комфортными, уютными и формировать позитивное отношение». В ЦЖЗ будут зоны обслуживания, ожидания и школа будущих родителей, где мужчины и женщины могут получить много полезной и интересной информации. Для врачей будущих центров женского здоровья создан специальный шоурум, посетив который, акушеры-гинекологи могут поделиться обратной связью и дать свои рекомендации к новому формату работы. Впоследствии их пожелания обещают учитывать при открытии центров.

Когда заработает новый стандарт

Полноценно программа заработает в 2024 году. На данный момент подобраны здания для десяти центров, три из них находятся в активной стадии ремонта, добавила Ракова. Для пациенток центров женского здоровья также готовится широкий набор цифровых возможностей: например, новый раздел «Женское здоровье» в электронной медкарте (ЭМК). Там можно будет найти анкеты для беременных и дневники самоконтроля. Новый цифровой функционал для облегчения документооборота, помощи в диагностике и координации с другими врачами появится и у специалистов центров. Разработка этих сервисов уже идет, они будут доступными уже в следующем году.

«Сегодня прилагаются огромные усилия по созданию преемственности между лечебно-профилактическими учреждениями для сохранения женского здоровья, — отмечает академик РАН Марк Курцер. — Важно обеспечить женщинам комфортные условия, при которых они могут получить своевременную и многопрофильную медицинскую помощь, не обращаясь во множество разных организаций и не тратя лишние силы и время».