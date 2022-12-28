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Стрельба в университете в Перми ,  
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Суд приговорил пермского стрелка Бекмансурова к пожизненному сроку

Пермский краевой суд приговорил к пожизненному сроку Тимура Бекмансурова
Тимур Бекмансуров
Тимур Бекмансуров (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Пермский краевой суд приговорил Тимура Бекмансурова, который в сентябре 2021 года устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, к пожизненному заключению.

Таким образом судья удовлетворил ходатайство обвинения: прокуроры просили суд о максимально возможном наказании.

Студент-первокурсник Бекмансуров 20 сентября 2021 года пришел к университету с оружием и открыл огонь еще на улице при входе в университетский корпус. Всего он сделал около 30 выстрелов. Студенты и преподаватели выпрыгивали из окон, пытаясь спастись, полиция оцепила территорию вуза и начала эвакуацию.

Стрельба в пермском университете. Фоторепортаж
Фотогалерея 


Нападавшего задержали сотрудники ДПС младший лейтенант Константин Калинин и старший лейтенант Владимир Макаров, которые оформляли ДТП, когда в здание полиции забежал очевидец стрельбы и позвал на помощь. Они выехали к университету, Калинин первым зашел в здание и увидел там стрелка; преступник несколько раз выстрелил в его сторону, полицейский ранил его ответным огнем и обезвредил. Макаров же организовал эвакуацию.

В результате нападения шесть человек погибли, более 40 получили ранения. Самому Бекмансурову ампутировали голень после ранений, которые он получил во время задержания.

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