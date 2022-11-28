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Стрельба в университете в Перми ,  
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Обвинение запросило пожизненный срок для стрелка из университета в Перми

Прокуратура запросила пожизненный срок для стрелявшего в вузе в Перми Бекмансурова
Тимуру Бекмансурову предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, умышленное повреждение имущества. Жертвами его нападения стали шесть человек
Фото: Максим Кимерлинг / РИА Новости
Фото: Максим Кимерлинг / РИА Новости

Прокурор попросил суд приговорить Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете в сентябре 2021 года, к пожизненному заключению, сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

«Прошу суд признать Бекмансурова Тимура Маратовича виновным (...) и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сказал гособвинитель Максим Филиппов в Пермском краевом суде.

Студент-первокурсник Бекмансуров 20 сентября 2021 года открыл огонь еще на улице при входе в университетский корпус, всего он сделал около 30 выстрелов. Студенты и преподаватели выпрыгивали из окон, пытаясь спастись, полиция оцепила территорию вуза и начала эвакуацию.

Нападавшего задержали сотрудники ДПС младший лейтенант Константин Калинин и старший лейтенант Владимир Макаров — они оформляли ДТП, когда в здание полиции забежал очевидец стрельбы и позвал на помощь. Они выехали к университету, Калинин первым зашел в здание и увидел там стрелка; преступник несколько раз выстрелил в его сторону, полицейский ранил его ответным огнем и обезвредил. Макаров же организовал эвакуацию.

В результате нападения шесть человек погибли, более 40 получили ранения. Самому Бекмансурову ампутировали голень после ранений, которые он получил во время задержания.

Стрельба в пермском университете. Фоторепортаж
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Бекмансуров также признал заявленные к нему потерпевшими требования о выплате компенсаций на сумму более 25 миллионов руб.

«Признаю в полном объеме [все требования о выплатах за моральный и материальный вред]», — сказал Бекмансуров в суде.

Обвинение предложило суду считать смягчающим обстоятельством признание вины подсудимым и состояние его здоровья, а также полученные при задержании ранения. По оценке прокуратуры, у Бекмансурова наблюдается шизоидное расстройство личности, однако он может осознавать характер и опасность своих действий, а психическими болезнями не страдает.

Психолого-психиатрическая экспертиза в феврале 2022 года признала Бекмансурова вменяемым. «Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Мотивы и цели совершенных преступлений устанавливаются», — сообщил тогда глава СК Александр Бастрыкин.
 

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стрелок Пермь суд гособвинение
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