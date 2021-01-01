Минкультуры предложило правила для удаления зрителей из кинотеатров

В кинозалах запретят проводит видеосъемку и использовать лазерные указки. Зрителям будет пока позволено приносить на сеансы свои еду и напитки

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Министерство культуры впервые с 1994 года предложило изменить закон «О государственной поддержке кинематографии» в той его части, которая касается посещения зрителями кинотеатров, сообщает «Коммерсантъ». У владельцев кинозалов появится возможность удалять людей, нарушивших правила.

Как указывает издание со ссылкой на проект Минкультуры, в соответствии с поправками удалять людей из кинотеатров можно будет за пронос в зал оружия, лазерных указок, опасных предметов и веществ, а также за пиратскую видеосъемку. Нынешние правила позволяют охране лишь сделать замечание и призвать не нарушать порядок.

Помимо этого, устанавливаются правила возврата билетов. Если сейчас человек может потребовать возврата денег даже в том случае, если сам не пришел на сеанс, то в соответствии с поправками сделать это можно будет в случае отмены фильма. В противном случае сам кинотеатр сможет устанавливать правила, можно ли вернуть деньги до начала сеанса.

При этом в поправках отсутствует запрет на пронос в зал продуктов, алкогольных или прохладительных напитков, которые не куплены в кинобаре. На такой поправке изначально настаивала Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК).