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Минкультуры предложило правила для удаления зрителей из кинотеатров

В кинозалах запретят проводит видеосъемку и использовать лазерные указки. Зрителям будет пока позволено приносить на сеансы свои еду и напитки
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Министерство культуры впервые с 1994 года предложило изменить закон «О государственной поддержке кинематографии» в той его части, которая касается посещения зрителями кинотеатров, сообщает «Коммерсантъ». У владельцев кинозалов появится возможность удалять людей, нарушивших правила.

Как указывает издание со ссылкой на проект Минкультуры, в соответствии с поправками удалять людей из кинотеатров можно будет за пронос в зал оружия, лазерных указок, опасных предметов и веществ, а также за пиратскую видеосъемку. Нынешние правила позволяют охране лишь сделать замечание и призвать не нарушать порядок.

Помимо этого, устанавливаются правила возврата билетов. Если сейчас человек может потребовать возврата денег даже в том случае, если сам не пришел на сеанс, то в соответствии с поправками сделать это можно будет в случае отмены фильма. В противном случае сам кинотеатр сможет устанавливать правила, можно ли вернуть деньги до начала сеанса.

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Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

При этом в поправках отсутствует запрет на пронос в зал продуктов, алкогольных или прохладительных напитков, которые не куплены в кинобаре. На такой поправке изначально настаивала Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК).

Как рассказал «Коммерсанту» член АВК Павел Поникаровский, нынешние правила устарели. «Они приравнивали кинотеатры к общественному месту и не накладывали на зрителя никаких обременений», — сказал он.

Что же касается официального запрета на пиратскую видеосъемку, то он, по словам главного редактора издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александра Нечаева, также объясняется приведением законодательства в соответствие с объективной реальностью. «В 1994 году никому и в голову не могло прийти, что можно что-то записывать на видео в зале», — объяснил он.

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Автор
Артем Филипенок
кинотеатры Минкульт
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Технологии и медиа
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