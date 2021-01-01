30 и 31 декабря станут нерабочими для педагогических вузов

Главное здание Московского педагогического государственного университета (Фото: Анастасия Диева / ТАСС)

Министерство просвещения собирается сделать нерабочими днями для педагогических вузов 30 и 31 декабря. Об этом заявил «Российской газете» глава ведомства Сергей Кравцов (в подчинении у министерства находятся 33 педагогических вуза).

«Я хочу заявить, что мы планируем сделать нерабочими для них [сотрудников педагогических вузов] днями 30 и 31 декабря. Пусть эти дни все проведут в подготовке к праздникам, в кругу семьи и близких», — сказал Кравцов.

23 декабря президент России Владимир Путин во время совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем. Путин отметил, что в соответствии с федеральным законодательством на уровне всей страны этого сделать нельзя. «Поэтому я обращаю внимание на предложение [главы фракции «Единая Россия»] Сергея Ивановича Неверова и рекомендую в тех субъектах, где такое решение еще не принято, сделать это», — добавил президент.

После этого доля регионов, в которых последний день этого года так или иначе сделали выходным, превысила две трети. В части из них 31 декабря будет нерабочим для бюджетников, для некоторых это решение рекомендовано для всех предприятий.