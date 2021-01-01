«Коммерсантъ» узнал о задержании замминистра экологии Крыма

Сергея Компанейцева задержали в рамках расследования дела о вымогательстве почти 40 млн руб. Также силовики задержали сотрудника крымского ФСБ. Их подозревают в намеренном создании проблем для бизнеса и требовании денег

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Сергея Компанейцева задержали по делу о вымогательстве, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах. Вместе с замминистра также задержали сотрудника крымского УФСБ Антона Калиниченко.

Оба задержанных ранее служили в Службе безопасности Украины. По данным газеты, фигуранты намеренно создавали препятствия для деятельности предприятий и бизнесменов, а затем требовали с них отступные. В частности, по информации источников издания, этим занимался Компанейцев, а Калиниченко обеспечивал силовую поддержку.

В рамках уголовного дела ведется расследование вымогательства 38 млн руб., пишет «Коммерсантъ». По предварительным данным, в материалах говорится о незаконном строительстве в заповеднике и передаче государственных охотничьих угодий в частные руки для организации браконьерства.

В СК по Крыму, а также в ФСБ и министерстве экологии Крыма изданию не прокомментировали эту информацию.