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«Коммерсантъ» узнал о задержании замминистра экологии Крыма

Сергея Компанейцева задержали в рамках расследования дела о вымогательстве почти 40 млн руб. Также силовики задержали сотрудника крымского ФСБ. Их подозревают в намеренном создании проблем для бизнеса и требовании денег
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Сергея Компанейцева задержали по делу о вымогательстве, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах. Вместе с замминистра также задержали сотрудника крымского УФСБ Антона Калиниченко.

Оба задержанных ранее служили в Службе безопасности Украины. По данным газеты, фигуранты намеренно создавали препятствия для деятельности предприятий и бизнесменов, а затем требовали с них отступные. В частности, по информации источников издания, этим занимался Компанейцев, а Калиниченко обеспечивал силовую поддержку.

В рамках уголовного дела ведется расследование вымогательства 38 млн руб., пишет «Коммерсантъ». По предварительным данным, в материалах говорится о незаконном строительстве в заповеднике и передаче государственных охотничьих угодий в частные руки для организации браконьерства.

В СК по Крыму, а также в ФСБ и министерстве экологии Крыма изданию не прокомментировали эту информацию.

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Компанейцев занимает должность замминистра с февраля 2017 года. В СБУ на офицерских должностях он служил с 2001 по 2005 год. После этого занимался предпринимательством, возглавлял несколько компаний. С ноября 2016 года по январь 2017 года был председателем Государственного комитета по лесному и охотничьему хозяйству Крыма.

В 2017 году Компанейцев фигурировал в скандале, разразившемся из-за проезда КАМАЗов в рамках ралли по территории национального природного парка «Тарханкутский». Проездом возмущался занимавший тогда должность вице-премьера Крыма Дмитрий Полонский. Он заявлял, что машины уничтожили краснокнижные растения и животных в нацпарке и призвал правоохранителей проверить действия сотрудников регионального минприроды.

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Компанейцев подтверждал проезд грузовиков, но заявлял, что это было не в ходе ралли, а в рамках эколого-просветительского мероприятия. Он уточнял, что на это было выдано соответствующее разрешение и урона крымской природе нанесено не было.

Автор
Мария Лисицына
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