СМИ узнали о задержании экс-министра ЖКХ Ростовской области

Бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщают источники ТАСС и «РИА Новости» в правоохранительных органах региона.

Собеседник «РИА Новости» уточнил, что против Майера было возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК).

Майер покинул пост министра ЖКХ в марте, он подал заявление об увольнении по собственному желанию. Мужчина возглавлял министерство с 2016 года. До декабря его место оставалось вакантным, в декабре 2020-го министром ЖКХ стал глава администрации города Зверево Михаил Солоницин.

Как пишет сетевое издание 1rnd.ru, дело Майера связано с установкой некачественных водонапорных башен в области. По сообщению издания, за госконтракт на них отвечал заместитель Майера, Михаил Полухин. Сам Майер в то время возглавлял ЖКХ. По информации издания, дома у экс-министра провели обыск.