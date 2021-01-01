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СМИ узнали о задержании экс-министра ЖКХ Ростовской области

Бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщают источники ТАСС и «РИА Новости» в правоохранительных органах региона.

Собеседник «РИА Новости» уточнил, что против Майера было возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК).

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Майер покинул пост министра ЖКХ в марте, он подал заявление об увольнении по собственному желанию. Мужчина возглавлял министерство с 2016 года. До декабря его место оставалось вакантным, в декабре 2020-го министром ЖКХ стал глава администрации города Зверево Михаил Солоницин.

Как пишет сетевое издание 1rnd.ru, дело Майера связано с установкой некачественных водонапорных башен в области. По сообщению издания, за госконтракт на них отвечал заместитель Майера, Михаил Полухин. Сам Майер в то время возглавлял ЖКХ. По информации издания, дома у экс-министра провели обыск.

В апреле сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали бывшего замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. По версии следствия, он получил взятку в 2 млн руб., было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере). В пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Алтайского края РБК сообщили, что подозреваемый уволился по собственному желанию за шесть дней до задержания.

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