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Эксперты назвали самые популярные среди телефонных мошенников регионы

Список возглавляют Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится 28,8% и 8,7% звонков соответственно
Фото: John Locher / AP
Фото: John Locher / AP

Москва и область возглавили список самых популярных регионов среди телефонных мошенников. Компания BI.ZONE, «дочка» Сбербанка, составила список регионов с наибольшим числом мошеннических звонков (есть у РБК).

Всего за год мошенники сделали около 15 млн звонков, а Сбербанк получил более 3,4 млн жалоб на них. Для сравнения, в 2019 году было зафиксировано только 2,5 млн жалоб.

На столичный регион их приходится 28,8% всех звонков. Далее идут:

  • Санкт-Петербург и Ленинградская область (8,7%);
  • Краснодарский край (3,4%);
  • Свердловская область (3,1%);
  • Ростовская область (2,4%);
  • Самарская область (2,3%).

Среди целей мошенников также жители Челябинской, Нижегородской и Новосибирской областей (по 2%), Татарстана и Башкирии (по 1,9%), а также Красноярского края (1,5%).

Популярность Москвы и Петербурга у мошенников эксперты компании связывают с численностью населения и его платежеспособностью в этих городах.

Самое большое количество нежелательных звонков приходится на дневное (14:00) и вечернее время (с 16:00 до 20:00). Меньше всего звонят с 14:00 до 15:10, когда, предположительно, «мошенники уходят на обед».

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Среди дней недели самым популярным является четверг — на него приходится 19,95% звонков. Далее идут понедельник (19,27%) и вторник (19,25%). Чуть реже мошенники звонят по пятницам (18,44%) и средам (17,63%). Выходные дни наименее популярны (4,68% в субботу и 0,78% в воскресенье).

В рабочее время потенциальные жертвы более загружены и не склонны вникать во все детали, поэтому их проще обмануть, тогда как в обеденный перерыв, вечером и в выходные дни сделать это сложнее, так как люди никуда не спешат и проявляют больше осторожности, объясняют эксперты.

В середине декабря заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что в России с начала года зарегистрировано 15 млн мошеннических звонков. Банк России за первое полугодие заблокировал более 9,7 тыс. телефонных номеров мошенников, что почти в четыре раза превышает их число в январе—июне прошлого года. Сбербанк за этот период зафиксировал более 3,4 млн жалоб клиентов на телефонное мошенничество — более чем в 30 раз по сравнению с 2017 годом и более чем в два раза по сравнению с 2019 годом. Количество мошеннических звонков достигло 100 тыс. в сутки.

В Центробанке предупредили об учащении случаев мошенничества перед Новым годом и назвали признаки, которые позволят распознать аферистов.

В частности, незнакомец представляется сотрудником банка, полиции, магазина и т.д. и под каким-либо предлогом просит перевести деньги, пытается под любым предлогом узнать данные банковской карты или оказывает давление, требуя немедленно принять решение о переводе денег или сообщить данные карты.

Автор
Елена Чернышова
регионы мошенники
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