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К подрядчикам администрации США подали иск о финансировании «Талибана»
Около 150 семей американских военных, убитых или раненных в Афганистане, обвинили подрядчиков властей США в финансировании террористического движения, которое способствовало нападениям боевиков
Американские военные в Афганистане (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Подрядчиков властей США, которые участвуют в проектах по восстановлению Афганистана, обвинили в финансовом сотрудничестве с «Талибаном» (запрещенная в России террористическая группировка). Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на иск к компаниям от семей 143 американских военных и контрактников, убитых или раненных в Афганистане в 2009–2017 годах.

В иске упоминаются несколько компаний, включая двух крупнейших подрядчиков Агентства США по международному развитию. Истцы утверждают, что эти компании через посредников платили «Талибану» за охрану или нанимали участников группировки напрямую. Таким образом подрядчики экономили на системе безопасности, хотя эти деньги «способствовали атакам [боевиков] на американских военных и структуры, которые не связаны с восстановлением Афганистана», указано в иске.

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Политика

Как пишет WSJ, расследования конгресса США неоднократно показывали, что в разгар войны американские компании тратили «миллионы долларов» на защиту в Афганистане при помощи местных группировок. В частности, в 2009 году занимавшая тогда пост госсекретаря Хиллари Клинтон говорила в сенате, что подобное финансирование — главный источник денег для «Талибана», напоминает газета.

В настоящее время в Афганистане находится от 12 тыс. до 13 тыс. военнослужащих США. В декабре телеканал NBC со ссылкой на источники сообщал, что администрация Дональда Трампа собирается объявить о выводе из страны около 4 тыс. военнослужащих.

Автор: Артём Губенко
Теги: «Талибан», иск, военные
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