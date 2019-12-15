NBC узнал о планах США вывести треть своих войск из Афганистана

О выводе войск может быть объявлено в начале следующей неделе. Республику могут покинуть до 4 тыс. военных

Дональд Трамп и президент Афганистана Ашраф Гани (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Администрация Дональда Трампа собирается объявить о выводе около 4 тыс. военнослужащих из Афганистана в начале следующей недели. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на свои источники в Белом доме. В результате, по словам источников, в Афганистане останется от 8 тыс. до 9 тыс. американских военнослужащих

Готовящееся объявление о выводе войск будет сделано через несколько дней после того, как спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад возобновил дипломатические переговоры с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), которые были сорваны в сентябре, отечает телеканал. В четверг Халилзад заявил, что США «берут небольшую паузу» в переговорах после атаки в среду возле аэродрома Баграм, в результате которой погибли два афганских мирных жителя и еще 70 человек были ранены.

В настоящее время в Афганистане находится от 12 тыс. до 13 тыс. военнослужащих США. Источники не сказали, когда начнется вывод, но заявили, что речь идет о поэтапном выводе, который займет несколько месяцев.

Как сообщалось в конце августа, США договорились «Талибаном» об условиях вывода войск из Афганистана. Предполагалось, что сразу после заключения мира республику покинут 5 тыс. военных. Оставшиеся военные должны были бы покинуть страну в течение двух лет. Переговоры на этот счет между Трампом, лидерами «Талибана» и главой Афганистана должны были состояться в начале сентября. Однако они не состоялись. Поводом к их отмене послужил взрыв в центре Кабула, в результате которого погибли 12 человек, в том числе американской военнослужащий. Ответственность за атаку взял на себя «Талибан».