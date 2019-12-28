СМИ узнали о пропаже документов во время ремонта в штабе MI6

СМИ узнали о пропаже документов во время ремонта в штабе MI6

Во время дорогостоящего ремонта в штаб-квартире британской разведки подрядчик, крупнейшая в стране строительная группа, потерял «чувствительные» документы, подробно описывающие планировку здания. Часть документов так и не нашли

Штаб-квартира MI6 в Лондоне (Фото: Toby Melville / Reuters)

В Лондоне во время ремонта в штаб-квартире британской разведки MI6 строители потеряли «чувствительные» документы, подробно описывающие планировку здания и системы его безопасности. Об этом сообщают CNN и The Sun со ссылкой на источники.

По их информации, инцидент произошел во время ремонтных работ в здании стоимостью в «миллионы фунтов стерлингов», которыми занималась компания Balfour Beatty — крупнейшая строительная группа страны. Документы должны были храниться в специальной защищенной комнате, к которой был доступ только у нескольких руководителей ремонта. Однако некоторые документы просто исчезли из здания.

«Они показывали планировку здания и, в частности, местонахождение сигнализации и других систем безопасности. Эти документы были на вес золота для вражеских агентов и террористов», — цитирует The Sun неназванный источник. CNN уточняет, что речь идет о документах, которые принадлежали подрядчику, а не британским властям.

Впоследствии некоторые из пропавших документов были найдены внутри здания, однако остальные так и не обнаружены. Впрочем, по данным The Sun, британская разведка уверена, что информация не попала к противнику.