Работа аэропортов Москвы начинает восстанавливаться

Работа московских аэропортов нормализуется: сегодня в Домодедово обслужены свыше 200 рейсов, в Шереметьево вылетели 13 рейсов авиакомпании "Аэрофлот".

По данным пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиация), сегодня, 28 декабря, с 00:00 до 12:00 мск в аэропорту Домодедово было обслужено 211 рейсов: 116 рейсов - на вылет и 95 - на прилет.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что аэропорт в течение суток планирует обслужить на вылет 350 рейсов. При этом он уточнил, что 250 - это рейсы, запланированные на 28 декабря, а 100 - которые должны были быть выполнены 26 или 27 декабря. По словам А.Нерадько, в первую очередь будут обслуживаться регулярные рейсы большой пассажировместимости.

Что касается Шереметьево, то там с 8:00 до 11:00 мск 28 декабря вылетели 13 рейсов авиакомпании ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пассажиры, не желающие продолжать полет, могут сдать билеты без штрафных санкций вне зависимости от даты их возврата, либо обменять билеты на другую дату. Это можно сделать в любой кассе собственных продаж "Аэрофлота". В авиакомпании продолжают отслеживать ситуацию, тесно сотрудничают с синоптиками, информируют своих пассажиров о статусах рейсов и изменениях в расписании.

Напомним, "Аэрофлот" сегодня с 10:00 мск вошел в расписание. Все пассажиры, прошедшие регистрацию, но не сумевшие улететь 26 и 27 декабря 2010г., сегодня будут отправлены в пункты назначения.

Из-за массовой задержки рейсов в аэропортах сохраняется напряженная обстановка. Так, ранее сообщалось о драке между пассажирами в Шереметьево. А в Домодедово изнуренных длительным ожиданием людей успокаивают бойцы ОМОНа.