В ОЭЗ «Алабуга» развернут переработку сырья для предприятий спецхимии

Фото: пресс-служба ОЭЗ «Алабуга»

Входящая в холдинг «Сибур» компания «Нижнекамскнефтехим» и особая экономическая зона «Алабуга» 31 августа подписали соглашение о создании в Нижнекамске индустриального парка «Этилен 600», где будет развернуто промышленное производство нефтегазохимического сырья. Государственные инвестиции в проект составят 169 млрд руб., общий же объем вложений превысит 1,3 трлн руб. Такова оценка суммарных инвестиций в новые производства со стороны частных предприятий, ОЭЗ «Алабуга» и правительства Республики Татарстан.

Вновь создаваемый парк займет площадь около 2 тыс. га, а проекты «Нижнекамскнефтехима» по плану станут якорными для новой территории экономического развития. ОЭЗ «Алабуга» возьмет на себя создание инженерной инфраструктуры. По словам гендиректора «Нижнекамскнефтехима» Игоря Климова, у «Алабуги» уже есть серьезный опыт создания инфраструктуры мирового уровня.

В целом, одна из задач проекта — обеспечение потенциальных резидентов — производителей среднетоннажной химии условиями для развития действующих и создания новых импортозамещающих производств.

Индустриальный парк «Этилен 600» стороны охарактеризовали как «уникальное окно возможностей для производства товаров для медицины, строительства, ЖКХ и других отраслей» — сырьем для них выступает нефтегазохимическая продукция, производимая «Сибуром» в Нижнекамске. По сути, проект парка «Этилен 600» подразумевает снятие логистических затрат на доставку сырья для его резидентов и может существенно повысить конкурентоспособность их продукции.