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Минфин предложил ограничить содержание алкоголя в мороженом

Минфин: предлагается ограничить содержание спирта в мороженом, как в напитках
Министерство установило, что крепость замороженных десертов достигает 7–10%, как у слабоалкогольных напитков. Ранее власти Амурской области пожаловались на открытие палаток с алкогольным мороженым
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Минфин России подготовил проект распоряжения, который ограничит предельное содержание этилового спирта в мороженом и замороженных десертах, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Предлагается внести ограничения предельного содержания этилового спирта в мороженом, десертах взбитых замороженных фруктовых, плодово-ягодных, овощных, щербетах, смесях для их приготовления, сладком пищевом льде до 1,2% по аналогии с напитками брожения, квасами, а также напитками на пряно-ароматическом растительном сырье, включенными в распоряжение № 3650-р», — рассказали в пресс-службе.

В министерстве объяснили, что крепость алкогольного мороженого не должна будет превышать крепости кваса, ароматических или пряных сиропов (1,2%). Однако сейчас крепость замороженных десертов достигает 7–10%, что аналогично слабоалкогольным напиткам. При этом, в отличие от напитков, распространение алкогольного мороженого не ограничено и свободно продается «в парках и вблизи детских учреждений», отметили в ведомстве.

РБК направил запросы в компании «Чистая линия», Unilever и «Союз мороженщиков».

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Бизнес
Фото:David Silverman / Getty Images

Ранее Росалкогольтабакконтроль поддержал идею властей Амурской области ввести ограничения на продажу мороженого с алкоголем. Власти региона обратились в Минфин в мае в связи с открытием в регионе палаток для уличной торговли алкогольным мороженым, «градус» которого варьировался от 1,5 до 6, что сравнимо с крепостью слабоалкогольных напитков, сообщали «Известия». Амурские чиновники выразили обеспокоенность доступностью такой продукции для детей. Росалкогольтабакконтроль согласился с позицией. Регулятор отметил, что для такого мороженого должны действовать стандартные ограничения для спиртного.

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Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Юлия Волкова Юлия Волкова
При участии
Анна Захарова
мороженое алкоголь Минфин десерт
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