При крушении вертолета в Монако погиб создатель Forex Club Вячеслав Таран
Пассажиром вертолета, который разбился 25 ноября, был президент инвестиционной компании Libertex Group, основатель компании Forex Club Вячеслав Таран, сообщает издание Monaco Daily News со ссылкой на «надежный официальный источник».
В Libertex Group, пишет Finance Magnates, подтвердили смерть своего соучредителя и председателя совета директоров Вячеслава Тарана при крушении вертолета по пути в Монако 25 ноября.
Авиакатастрофа произошла во время возвращения предпринимателя из Швейцарии в Монако, сообщает Monaco Daily News. Вертолет принадлежал местной компании Monacair, за его штурвалом был «очень опытный пилот».
Издание отмечает, что Таран последние 10 лет жил в Монако и возвращался домой из швейцарской Лозанны. Как уточняет издание, Таран женат, в семье трое детей.
Таран основал Forex Club в 1997 году. Сейчас компания работает под брендом Libertex Group — это онлайн-платформа для сделок в сфере кибервалют и инвестиций.
РБК направил запрос в Hello Monaco и в Libertex.
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