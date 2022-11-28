Создатель Forex Club Вячеслав Таран погиб при крушении вертолета в Монако

При крушении вертолета в Монако погиб создатель Forex Club Вячеслав Таран

Вячеслав Таран (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Пассажиром вертолета, который разбился 25 ноября, был президент инвестиционной компании Libertex Group, основатель компании Forex Club Вячеслав Таран, сообщает издание Monaco Daily News со ссылкой на «надежный официальный источник».

В Libertex Group, пишет Finance Magnates, подтвердили смерть своего соучредителя и председателя совета директоров Вячеслава Тарана при крушении вертолета по пути в Монако 25 ноября.

Авиакатастрофа произошла во время возвращения предпринимателя из Швейцарии в Монако, сообщает Monaco Daily News. Вертолет принадлежал местной компании Monacair, за его штурвалом был «очень опытный пилот».

Издание отмечает, что Таран последние 10 лет жил в Монако и возвращался домой из швейцарской Лозанны. Как уточняет издание, Таран женат, в семье трое детей.

Таран основал Forex Club в 1997 году. Сейчас компания работает под брендом Libertex Group — это онлайн-платформа для сделок в сфере кибервалют и инвестиций.

РБК направил запрос в Hello Monaco и в Libertex.

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