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Би-би-си сообщила об избиении своего корреспондента в Шанхае
Корреспондент британской вещательной корпорации Би-би-си Эд Лоуренс был задержан и избит полицией Шанхая при освещении протестов. Об этом сообщила корпорация.
Би-би-си указала на чрезвычайную обеспокоенность отношением к своему журналисту, так как он имел аккредитацию и официально освещал протесты.
«Эд Лоуренс был избит ногами во время ареста. Затем на него надели наручники и продержали несколько часов, прежде чем отпустить», — говорится в сообщении.
Китай пока не прокомментировал инцидент.
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