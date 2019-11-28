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СМИ сообщили о суициде экс-главы полиции станицы Кущевская
По предварительным данным, Владимир Финько покончил с собой на фоне тяжелой болезни
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Бывший руководитель ОВД Кущевского района Краснодарского края Владимир Финько найден мертвым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Информацию подтверждает источник издания «Комсомольская правда — Кубань» в правоохранительных органах.

Тело экс-полицейского обнаружено в его доме в Краснодаре. По предварительным данным, он совершил суицид. Источник «Комсомольской правды» уточняет, что Финько в последнее время тяжело болел. Эту же информацию подтверждает Telegram-канал Baza. По его данным, Финько решил свести счеты с жизнью из-за тяжелой болезни, от которой страдал в последние годы.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. РБК направил запрос в пресс-службу СК по Краснодарскому краю.

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Финько возглавлял отдел полиции по Кущевскому району с 2001 по 2006 годы, когда в станице Кущевская действовала банда Сергея Цапка. В 2005 году после письменного обращения группы местных студентов к властям Краснодарского края с просьбой защитить их от «цапковских» были проведены проверки. По их результатам в отношении Финько было заведено дело о злоупотреблении полномочиями, но суд оправдал его. После ухода с поста главы полиции Кущевского района Финько возглавил отдел внутренних дел в Абинском районе. Оттуда в 2012 году он вышел на пенсию.

«Банда Цапков» действовала в Кущевской с 1998 по 2010 год. За это время ее участники убили 19 человек. Лидера группировки Сергея Цапка признали виновным в убийстве 18 человек. Его приговорили к пожизненному заключению. В 2014 году он умер от инсульта и острой сердечной недостаточности.

Автор: Мария Бондаренко
При участии: Роман Кирьянов
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