В Сочи задержали «воскресшего» главаря «банды Цапков»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,03 -0,05 EUR Бирж. 71,70 -0,02 Brent 65,93 -0,71% USD Нал. 63,47 62,64 EUR Нал. 72,11 71,27 USD ЦБ 63,05 +0,24 EUR ЦБ 71,66 +0,28 EUR/USD 1,1375 +0,0013 BTC/USD Бирж. 11 790,00 -1 086,00 IMOEX 2 771,13 -0,14% RTSI 1 385,00 -0,12% DJIA 26 536,82 -0,04% Nasdaq 7 909,97 +0,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Alibaba $220 (+29,24%) прогноз Stifel к 16.05.20
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
UnitedHealth $305 (+24,56%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Alibaba $220 (+29,24%) прогноз Stifel к 16.05.20
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
UnitedHealth $305 (+24,56%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 63,05 (+0,24) Quote, 12:15
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 71,66 (+0,28) Quote, 12:15
Как найти внутри компании сотрудника с прорывной идеей Pro, 13:59 Очевидные и невероятные последствия малоподвижного образа жизни РБК и Philips, 13:58 В России разрешили эксплуатацию первой плавучей АЭС Экономика, 13:57 В Кремле назвали снятие неприкосновенности с Атамбаева делом Киргизии Политика, 13:52 Казань примет первые в истории спортивные Игры стран СНГ Спорт, 13:49 В Кремле отвергли корректировку закона об оскорблении власти Политика, 13:46 Пранкер Вован выдвинулся в депутаты Мосгордумы Политика, 13:46 Террорист-смертник устроил взрыв в столице Туниса Общество, 13:43 В Сочи задержали «воскресшего» главаря «банды Цапков» Общество, 13:38 Бизнес победителей: здоровый перекус в любое время РБК и ВТБ, 13:31 МИД Австралии сообщил об исчезновении гражданина страны в КНДР Общество, 13:30 Основатель «Рольфа» связал обыски с делом о выводе денег из России Бизнес, 13:29 Британские консультанты намерены обанкротить компанию Дмитрия Ананьева Бизнес, 13:27 Медведчук без ведома Зеленского договорился о передаче пленных в Донбассе Политика, 13:26
Общество ,  
0 
В Сочи задержали «воскресшего» главаря «банды Цапков»

Правоохранительным органам Сочи удалось задержать преступника, чьи фотографии местные жители приняли за снимки «воскресшего» главы Кущевской ОПГ Сергея Цапка. Об этом сообщили РБК в прокуратуре Краснодарского края.

«Виталий Никифоров, 32 лет от роду, задержан сегодня сотрудниками ОМВД по городу Сочи в Адлерском районе», — заявили РБК в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве рассказали, что ночью сотрудники полиции в Адлере во время патрулирования остановили мужчину, который подозрительно себя вел и пытался скрыться от сотрудников МВД. Документов при себе у него не оказалось. Мужчину задержали и пробили по базе данных. Выяснилось, что это Виталий Никифоров, разыскиваемый за кражи.

История Никифорова стала известна после ДТП 4 июня в Сочи. Местные жители заподозрили, что на фотографии с места аварии запечатлен именно главарь банды Цапков, который умер в СИЗО в 2014 году. После этого в прокуратуру подали обращение с просьбой провести проверку, мог ли преступный авторитет инсценировать свою смерть.

Расследование деятельности кущевской банды началось в ноябре 2010 года. ОПГ во главе с Сергеем Цапком действовала в станице Кущевская и соседних районах Краснодарского края с начала 90-х годов. Ее члены были причастны к многочисленным убийствам, грабежам, хищениям и изнасилованиям. В ноябре 2013 года Цапок был приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. В июле 2014-го он умер в СИЗО от сердечной недостаточности.

Общество
Мать лидера «банды Цапков» досрочно вышла на свободу после 7 лет тюрьмы

Теги: Сочи, банда Цапка, новости РБК
Материалы по теме
Прокуратура назвала личность «воскресшего» главаря «банды Цапков»
Общество
Экс-жена Цеповяза из «банды Цапков» отсудила у него более 4 млн руб.
Общество
Мать лидера «банды Цапков» досрочно вышла на свободу после 7 лет тюрьмы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter