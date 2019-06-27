В Сочи задержали «воскресшего» главаря «банды Цапков»

Правоохранительным органам Сочи удалось задержать преступника, чьи фотографии местные жители приняли за снимки «воскресшего» главы Кущевской ОПГ Сергея Цапка. Об этом сообщили РБК в прокуратуре Краснодарского края.

«Виталий Никифоров, 32 лет от роду, задержан сегодня сотрудниками ОМВД по городу Сочи в Адлерском районе», — заявили РБК в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве рассказали, что ночью сотрудники полиции в Адлере во время патрулирования остановили мужчину, который подозрительно себя вел и пытался скрыться от сотрудников МВД. Документов при себе у него не оказалось. Мужчину задержали и пробили по базе данных. Выяснилось, что это Виталий Никифоров, разыскиваемый за кражи.

История Никифорова стала известна после ДТП 4 июня в Сочи. Местные жители заподозрили, что на фотографии с места аварии запечатлен именно главарь банды Цапков, который умер в СИЗО в 2014 году. После этого в прокуратуру подали обращение с просьбой провести проверку, мог ли преступный авторитет инсценировать свою смерть.

Расследование деятельности кущевской банды началось в ноябре 2010 года. ОПГ во главе с Сергеем Цапком действовала в станице Кущевская и соседних районах Краснодарского края с начала 90-х годов. Ее члены были причастны к многочисленным убийствам, грабежам, хищениям и изнасилованиям. В ноябре 2013 года Цапок был приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. В июле 2014-го он умер в СИЗО от сердечной недостаточности.