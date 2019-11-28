Минприроды заявило о запрете усыплять здоровых животных

Ведомство напомнило, что эвтаназия здоровых животных запрещена, а владельцы животных не могут из прихоти усыпить свою собаку или кошку

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

При отказе от животного или невозможности его дальнейшего содержания владелец обязан передать его новому владельцу или в приют, следует из ответа Минприроды России (копия есть у РБК) на запрос замдиректора Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексея Чумакова.

Кроме того, согласно п. 11 ст. 16 ФЗ «Об ответственном обращении с животными» в приютах животных нельзя умерщвлять за исключением случаев наличия у них неизлечимого тяжелого заболевания, которое доставляет страдание. Иные случаи умерщвления животных не предусмотрены.

Изначально Чумаков обратился в Минюстиции России в связи со случаями преследования ветеринаров, которые отказывались усыплять здоровых животных без медицинских на то оснований. «Ветеринары, к которым приносили здоровых животных для усыпления, фактически обманывали владельцев, что усыпили животных, и находили животным новый дом», — подчеркивается в заявлении, направленном министру юстиции Александру Коновалову. Копия обращения также есть в распоряжении РБК.

В качестве примера подобных преследований ветеринаров, вызвавших общественных резонанс, Чумаков привел материал сайта Meduza от 25 октября. Речь идет о ветеринаре из Челябинска Баграте Агажанове, который с 2016 года отказывается проводить эвтаназию животных по просьбе их владельцев. Сам врач рассказал Meduza, что предлагал людям скидки на лечение больных животных, однако, несмотря на это, владельцы отказывались от питомцев, подписывая соответствующие заявления.

Чумаков заявил РБК, что Минприроды этим ответом подтвердило запрет на эвтаназию здоровых животных: «Владельцы животных не могут из прихоти усыпить свою собаку или кошку, потому что надоело ухаживать».