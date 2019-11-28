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Общество ,  
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Эксперты выявили у европейцев растущий финансовый стресс
Более половины жителей Европы недовольны той суммой, которую им удается откладывать. Каждый четвертый стал брать в долг
Фото: DPA / Global Look Press

Жители Европы стали острее ощущать финансовый стресс и активнее брать в долг. Об этом говорится в новом исследовании компании Intrum, которая специализируется на управлении кредитами в европейских странах. Ежегодный «Европейский отчет о потребительских платежах 2019» был составлен на основании опроса 24 тыс. потребителей в 24 странах Европы, где работает компания.

45% опрошенных признали, что их расходы растут быстрее, чем доходы, а это негативно сказывается на их благополучии. Несмотря на то что большинство (75%) европейских потребителей по-прежнему умудряются ежемесячно откладывать часть своей зарплаты, более половины (52%) недовольны той суммой, которую им удается отложить.

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Как констатировано в исследовании, практика заимствований набирает обороты. Все большее число людей (24% против 20% в прошлом году) были вынуждены в 2019 году взять в долг или достигли лимита своей кредитной карты для оплаты счетов. Это особенно касается молодых европейцев.

«Европейские потребители все больше полагаются на кредит для финансирования своих расходов на жизнь. Эта культура подпитывается давлением социальных сетей, повышением доступности быстрых кредитов и интернет-магазинов. Около половины (51%) опрошенных в возрасте 18–21 года утверждают, что социальные медиа оказывают давление на них, чтобы они потребляли больше, чем могут», — сказано в отчете.

Исследование также показало, что европейцы переоценивают свою финансовую грамотность. Например, 69% заявили, что считают свое финансовое образование достаточным, в то время как при тестировании 37% из них не смогли сопоставить основные финансовые термины с их правильными определениями.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Европа, закредитованность, потребительские настроения
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