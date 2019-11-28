Власти Москвы объяснили создание ролика про вампиров и прививки

Там заявили, что решили нестандартно подойти к вопросу и отойти от сложных медицинских терминов

Видео: Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) / ВКонтакте

В департаменте здравоохранения Москвы объяснили появление ролика о пользе прививок, который накануне был опубликован на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте» и вызвал противоречивые отклики пользователей.

Речь идет о клипе, по сюжету которого к врачу приходит вампир с дочерью. Последний интересуется, можно ли пить кровь «антипрививочников». Врач отвечает на это отрицательно, объяснив, что прививки «защищают от заболеваний, которые несут риски тяжелых осложнений и даже смерти». Вампир уходит, придя к выводу, что некоторые родители отказываются от вакцинации, опасаясь, что вурдалаки будут пить их кровь.

В департаменте здравоохранения такой подход объяснили желанием отойти от сложных медицинских терминов и бюрократических конструкций в общении с жителями столицы. «В конкретном случае с роликом про вампиров мы решили привлечь внимание к проблеме отказа от прививок с помощью юмора и нестандартного подхода», — заявили в пресс-службе департамента агентству «РИА Новости».

В начале ноября в пользу вакцинации высказался президент Владимир Путин. В ходе встречи с членами правительства он заявил, что сам сделал прививку от гриппа, и посоветовал следовать его примеру.

Президент пошутил, что те, кто не сделал прививку от гриппа и заболел, «совершили самострел», поскольку болезнь можно было предотвратить. Он покритиковал премьер-министра Дмитрия Медведева и руководителя своей администрации Антона Вайно, которые не прошли вакцинацию.

В конце октября Роспотребнадзор сообщил, что в России от гриппа привились 30% от общей численности населения — около 43 млн человек.